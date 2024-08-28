https://1prime.ru/20240828/tendentsiya-851184231.html
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
Запад больше не является единственным претендентом на статус полюса мировой силы, сообщает издание Foreign Policy. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:13+0300
2024-08-28T17:13+0300
2024-08-28T17:13+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Запад больше не является единственным претендентом на статус полюса мировой силы, сообщает издание Foreign Policy."Мир переживает настоящие эпохальные перемены, поскольку все больше значимых центров власти и влияния оказываются за пределами досягаемости Запада. Это касается не только его явных соперников, таких как Россия и Китай, но и мнимых партнеров, таких как Индия, Турция и Саудовская Аравия, которые явно не намерены оставаться в плену западной власти", — считают авторы статьи.В ней также отмечается, что на Западе с большим сомнением воспринимали БРИКС и скептически отнеслись к его развитию. Однако в 2024 году блок значительно расширился за счет новых членов - Египта, Ирана, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Теперь западным гегемонам придется понять, что миропорядок подвержен трансформациям, а потому надежды на экономическую силу "Большой семерки" могут не оправдаться.Авторы статьи подчеркивают, что мир близится к эпохе "беззападности". Теперь в центре мировых взаимоотношений встало не подавляющее лидерство европейских и атлантических государств, а проблемное прошлое взаимоотношений и связей между Западом и Востоком.
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запад, восток, россия, китай, брикс, g7
Политика, ЗАПАД, Восток, РОССИЯ, КИТАЙ, БРИКС, G7
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
FP: РФ и страны Востока и Азии отнимают у Запада статус гегемона
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Запад больше не является единственным претендентом на статус полюса мировой силы, сообщает издание Foreign Policy
.
"Мир переживает настоящие эпохальные перемены, поскольку все больше значимых центров власти и влияния оказываются за пределами досягаемости Запада. Это касается не только его явных соперников, таких как Россия и Китай, но и мнимых партнеров, таких как Индия, Турция и Саудовская Аравия, которые явно не намерены оставаться в плену западной власти", — считают авторы статьи.
В ней также отмечается, что на Западе с большим сомнением воспринимали БРИКС и скептически отнеслись к его развитию. Однако в 2024 году блок значительно расширился за счет новых членов - Египта, Ирана, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Теперь западным гегемонам придется понять, что миропорядок подвержен трансформациям, а потому надежды на экономическую силу "Большой семерки" могут не оправдаться.
Авторы статьи подчеркивают, что мир близится к эпохе "беззападности". Теперь в центре мировых взаимоотношений встало не подавляющее лидерство европейских и атлантических государств, а проблемное прошлое взаимоотношений и связей между Западом и Востоком.
В ОАЭ заявили, что санкции Запада приведут к расширению БРИКС