https://1prime.ru/20240828/tendentsiya-851184231.html

"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию

"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию

Запад больше не является единственным претендентом на статус полюса мировой силы, сообщает издание Foreign Policy. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:13+0300

2024-08-28T17:13+0300

2024-08-28T17:13+0300

политика

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Запад больше не является единственным претендентом на статус полюса мировой силы, сообщает издание Foreign Policy."Мир переживает настоящие эпохальные перемены, поскольку все больше значимых центров власти и влияния оказываются за пределами досягаемости Запада. Это касается не только его явных соперников, таких как Россия и Китай, но и мнимых партнеров, таких как Индия, Турция и Саудовская Аравия, которые явно не намерены оставаться в плену западной власти", — считают авторы статьи.В ней также отмечается, что на Западе с большим сомнением воспринимали БРИКС и скептически отнеслись к его развитию. Однако в 2024 году блок значительно расширился за счет новых членов - Египта, Ирана, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Теперь западным гегемонам придется понять, что миропорядок подвержен трансформациям, а потому надежды на экономическую силу "Большой семерки" могут не оправдаться.Авторы статьи подчеркивают, что мир близится к эпохе "беззападности". Теперь в центре мировых взаимоотношений встало не подавляющее лидерство европейских и атлантических государств, а проблемное прошлое взаимоотношений и связей между Западом и Востоком.

https://1prime.ru/20240828/briks-851182356.html

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китай

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запад, восток, россия, китай, брикс, g7