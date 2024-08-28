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СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта - 28.08.2024, ПРАЙМ
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СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта - 28.08.2024, ПРАЙМ
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта
Федеральная служба безопасности России предотвратила несколько террористических актов в Ингушетии. Об этом сообщили в ведомстве. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:44+0300
2024-08-28T10:55+0300
происшествия
россия
ингушетия
теракт
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России предотвратила несколько террористических актов в Ингушетии. Об этом сообщили в ведомстве.Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против трех подозреваемых в подготовке теракта в церкви в Сунже. В ведомстве уточнили, что фигуранты дела являются сторонниками являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*.Подозреваемые готовили террористические акты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности под удар могла попасть церковь Покрова Пресвятой Богородицы.В ФСБ рассказали, что при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли самодельные взрывные устройства. *Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240826/terakt-851114620.html
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россия, ингушетия, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Ингушетия, теракт
10:44 28.08.2024 (обновлено: 10:55 28.08.2024)
 
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта

СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта в Сунже

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России предотвратила несколько террористических актов в Ингушетии. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против трех подозреваемых в подготовке теракта в церкви в Сунже. В ведомстве уточнили, что фигуранты дела являются сторонниками являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*.
Подозреваемые готовили террористические акты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности под удар могла попасть церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
В ФСБ рассказали, что при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли самодельные взрывные устройства.
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту
26 августа, 05:57
*Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияРОССИЯИнгушетиятеракт
 
 
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