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"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - 28.08.2024, ПРАЙМ
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
В ближайшем будущем Киев может потерять контроль над большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T22:10+0300
2024-08-28T22:10+0300
политика
украина
территории
потеря территорий
верховная рада
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ.В ближайшем будущем Киев может потерять контроль над большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.Политик считает, что Украина в ближайший год не выйдет к границам 1991 года, а риск дальнейших территориальных потерь только растет.Рахманин также сообщил о значительных потерях ВСУ. По его словам, на момент начала спецоперации количество танков на Украине было больше, чем во всех ведущих европейских странах вместе взятых.Во вторник Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что главной целью специальной военной операции является достижение определённых задач.В Кремле подчёркивали, что целями СВО являются демилитаризация Украины, денацификация этой страны и обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, которые уже стали частью России.
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украина, территории, потеря территорий, верховная рада
Политика, УКРАИНА, Территории, потеря территорий, Верховная рада
22:10 28.08.2024
 
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины

Депутат Рады Рахманин: Украина в скором времени может потерять больше территорий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ.В ближайшем будущем Киев может потерять контроль над большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.
Политик считает, что Украина в ближайший год не выйдет к границам 1991 года, а риск дальнейших территориальных потерь только растет.
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Рахманин также сообщил о значительных потерях ВСУ. По его словам, на момент начала спецоперации количество танков на Украине было больше, чем во всех ведущих европейских странах вместе взятых.
Во вторник Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что главной целью специальной военной операции является достижение определённых задач.
В Кремле подчёркивали, что целями СВО являются демилитаризация Украины, денацификация этой страны и обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, которые уже стали частью России.
 
ПолитикаУКРАИНАТерриториипотеря территорийВерховная рада
 
 
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