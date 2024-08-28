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"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины

"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - 28.08.2024, ПРАЙМ

"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины

В ближайшем будущем Киев может потерять контроль над большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T22:10+0300

2024-08-28T22:10+0300

2024-08-28T22:10+0300

политика

украина

территории

потеря территорий

верховная рада

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ.В ближайшем будущем Киев может потерять контроль над большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.Политик считает, что Украина в ближайший год не выйдет к границам 1991 года, а риск дальнейших территориальных потерь только растет.Рахманин также сообщил о значительных потерях ВСУ. По его словам, на момент начала спецоперации количество танков на Украине было больше, чем во всех ведущих европейских странах вместе взятых.Во вторник Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что главной целью специальной военной операции является достижение определённых задач.В Кремле подчёркивали, что целями СВО являются демилитаризация Украины, денацификация этой страны и обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, которые уже стали частью России.

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украина, территории, потеря территорий, верховная рада