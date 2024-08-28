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СМИ раскрыли, на какие товары повысится стоимость в Финляндии - 28.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, на какие товары повысится стоимость в Финляндии
СМИ раскрыли, на какие товары повысится стоимость в Финляндии - 28.08.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, на какие товары повысится стоимость в Финляндии
Финских потребителей ожидает повышение цен на многие категории товаров, включая алкоголь, табак и одежду, в связи с повышением НДС с 24% до 25,5%, которое... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T15:56+0300
2024-08-28T15:56+0300
финляндия
ндс
рост цен
повышение цен
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финских потребителей ожидает повышение цен на многие категории товаров, включая алкоголь, табак и одежду, в связи с повышением НДС с 24% до 25,5%, которое вступит в силу 1 сентября, сообщают финские СМИ. Власти страны приняли решение повысить НДС, чтобы скорректировать государственные финансы и уменьшить дефицит бюджета к 2028 году. Налог на добавленную стоимость в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем НДС в Европе, уступая только Венгрии с 27%. Финские СМИ отмечают, что повышение налога приведет к повышению цен на 1,2%. Продукты питания не входят в категорию товаров, для которых увеличивается НДС, однако многие другие предметы повседневного пользования, вероятно, подорожают. К ним относятся предметы домашнего обихода и быта, косметика, одежда и обувь, спортивные товары, строительные материалы, алкогольная и табачная продукция и другие. Незначительно повысится и стоимость бензина и дизельного топлива - на пару центов за литр, пишут СМИ. Решение о повышении цен принимают владельцы торговых сетей. Для продовольственных товаров и услуг общепита НДС в Финляндии составляет 14%, этот уровень останется неизменным. Повышение НДС также не затронет налог в размере 10% на общественный транспорт, лекарственные препараты и печатную продукцию, отмечают СМИ.
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финляндия, ндс, рост цен, повышение цен
ФИНЛЯНДИЯ, НДС, рост цен, повышение цен
15:56 28.08.2024
 
СМИ раскрыли, на какие товары повысится стоимость в Финляндии

СМИ: в Финляндии ожидается повышение цен на табак, алкоголь и одежду

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финских потребителей ожидает повышение цен на многие категории товаров, включая алкоголь, табак и одежду, в связи с повышением НДС с 24% до 25,5%, которое вступит в силу 1 сентября, сообщают финские СМИ.
Власти страны приняли решение повысить НДС, чтобы скорректировать государственные финансы и уменьшить дефицит бюджета к 2028 году. Налог на добавленную стоимость в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем НДС в Европе, уступая только Венгрии с 27%.
Финские СМИ отмечают, что повышение налога приведет к повышению цен на 1,2%. Продукты питания не входят в категорию товаров, для которых увеличивается НДС, однако многие другие предметы повседневного пользования, вероятно, подорожают. К ним относятся предметы домашнего обихода и быта, косметика, одежда и обувь, спортивные товары, строительные материалы, алкогольная и табачная продукция и другие. Незначительно повысится и стоимость бензина и дизельного топлива - на пару центов за литр, пишут СМИ. Решение о повышении цен принимают владельцы торговых сетей.
Для продовольственных товаров и услуг общепита НДС в Финляндии составляет 14%, этот уровень останется неизменным. Повышение НДС также не затронет налог в размере 10% на общественный транспорт, лекарственные препараты и печатную продукцию, отмечают СМИ.
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ФИНЛЯНДИЯНДСрост ценповышение цен
 
 
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