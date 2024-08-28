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Глава "Нафтогаза" встретился с премьером Словакии по вопросу транзита газа
Глава "Нафтогаза" встретился с премьером Словакии по вопросу транзита газа - 28.08.2024, ПРАЙМ
Глава "Нафтогаза" встретился с премьером Словакии по вопросу транзита газа
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. Они обсуждали "энергобезопасность". Киев решил остановить транзит... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T21:07+0300
2024-08-28T21:07+0300
2024-08-28T21:07+0300
энергетика
нафтогаз украины
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. Они обсуждали "энергобезопасность". Киев решил остановить транзит нефти компании "Лукойл".Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит российской нефти от компании "Лукойл". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал этот факт подтвержденным, и уже дважды обсуждал проблему с украинским премьером."Глава "Нафтогаза"... встретился с премьер-министром Словакии... Стороны обсудили сотрудничество по укреплению совместной энергетической безопасности в условиях современных вызовов", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале, не приводя конкретики. Отмечается, что Чернышов и Фицо договорились вместе работать над обеспечением энергетической устойчивости региона. Ранее премьер-министр Словакии Фицо предупреждал, что ограничения Киева на транзит нефти от "Лукойла" через Украину навредят самой Украине. Slovnaft, нуждающийся в российской нефти, поставляет на Украину большие объемы дизеля, которые прекратятся, отметил он.Ситуация с поставками нефти в Европу кризисная для получателей из-за действий украинских компаний, которые отвечают за транзит, но не зависит от России. Кремль выразил сомнения в возможности Москвы вступить в диалог с этими компаниями.
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нафтогаз украины, словакия, роберт фицо
Энергетика, Нафтогаз Украины, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Глава "Нафтогаза" встретился с премьером Словакии по вопросу транзита газа
Глава "Нафтогаза" встретился с премьером Словакии Фицо по вопросу транзита газа
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. Они обсуждали "энергобезопасность". Киев решил остановить транзит нефти компании "Лукойл".
Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит российской нефти от компании "Лукойл". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал этот факт подтвержденным, и уже дважды обсуждал проблему с украинским премьером.
"Глава "Нафтогаза"... встретился с премьер-министром Словакии... Стороны обсудили сотрудничество по укреплению совместной энергетической безопасности в условиях современных вызовов", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале, не приводя конкретики.
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Отмечается, что Чернышов и Фицо договорились вместе работать над обеспечением энергетической устойчивости региона.
Ранее премьер-министр Словакии Фицо предупреждал, что ограничения Киева на транзит нефти от "Лукойла" через Украину навредят самой Украине. Slovnaft, нуждающийся в российской нефти, поставляет на Украину большие объемы дизеля, которые прекратятся, отметил он.
Ситуация с поставками нефти в Европу кризисная для получателей из-за действий украинских компаний, которые отвечают за транзит, но не зависит от России. Кремль выразил сомнения в возможности Москвы вступить в диалог с этими компаниями.