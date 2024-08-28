Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240828/turizm-851170655.html
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России - 28.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России
Вместе с развитием экономики в России бурными темпами растет промышленный туризм, страну в этой отрасли ожидает в ближайшее время настоящий бум, такое мнение... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:22+0300
2024-08-28T10:22+0300
экономика
россия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/82/839928296_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_56f37c73b25f762141851a3ac13d076e.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг - ПРАЙМ. Вместе с развитием экономики в России бурными темпами растет промышленный туризм, страну в этой отрасли ожидает в ближайшее время настоящий бум, такое мнение высказал РИА Новости предприниматель из Воронежа, победитель Всероссийского туристического конкурса в номинации "Промышленный туризм" Николай Сапелкин. "В России сегодня активно развиваются все отрасли экономики, появляется много новых промышленных предприятий, страна делает качественный рывок в передовых технологиях", - заявил он в ходе бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства". Развитие российской промышленности, по его словам, "делает перспективным, востребованным промышленный туризм настолько, что страну в ближайшее время ожидает тут настоящий бум". "Только в Воронежской области за последние 5 лет появилось около 70 новых промышленных предприятий, и все они интересны, высокотехнологичны", - добавил собеседник агентства. Это, уверен Сапелкин, очень позитивный процесс. "Ведь таким образом предприятия демонстрируют свою продукцию, регион показывает свой потенциал и тем самым улучшает свой инвестиционный климат, привлекает новых инвесторов, которые могут открыть новые предприятия", - подчеркнул он. Кроме того, по его словам, "промышленный туризм популяризирует рабочие профессии, привлекает рабочие кадры".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/82/839928296_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_7968c58aaaf9646c2fdae0bd9c6aed03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность
Экономика, РОССИЯ, Промышленность
10:22 28.08.2024
 
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России

Эксперт Сапелкин: Россию в ближайшее время ожидает бум промышленного туризма

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки проекта "Арктик СПГ-2"
Производственные площадки проекта Арктик СПГ-2 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг - ПРАЙМ. Вместе с развитием экономики в России бурными темпами растет промышленный туризм, страну в этой отрасли ожидает в ближайшее время настоящий бум, такое мнение высказал РИА Новости предприниматель из Воронежа, победитель Всероссийского туристического конкурса в номинации "Промышленный туризм" Николай Сапелкин.
"В России сегодня активно развиваются все отрасли экономики, появляется много новых промышленных предприятий, страна делает качественный рывок в передовых технологиях", - заявил он в ходе бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства".
Развитие российской промышленности, по его словам, "делает перспективным, востребованным промышленный туризм настолько, что страну в ближайшее время ожидает тут настоящий бум".
"Только в Воронежской области за последние 5 лет появилось около 70 новых промышленных предприятий, и все они интересны, высокотехнологичны", - добавил собеседник агентства.
Это, уверен Сапелкин, очень позитивный процесс. "Ведь таким образом предприятия демонстрируют свою продукцию, регион показывает свой потенциал и тем самым улучшает свой инвестиционный климат, привлекает новых инвесторов, которые могут открыть новые предприятия", - подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, "промышленный туризм популяризирует рабочие профессии, привлекает рабочие кадры".
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала