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Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России - 28.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России
Вместе с развитием экономики в России бурными темпами растет промышленный туризм, страну в этой отрасли ожидает в ближайшее время настоящий бум, такое мнение... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:22+0300
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг - ПРАЙМ. Вместе с развитием экономики в России бурными темпами растет промышленный туризм, страну в этой отрасли ожидает в ближайшее время настоящий бум, такое мнение высказал РИА Новости предприниматель из Воронежа, победитель Всероссийского туристического конкурса в номинации "Промышленный туризм" Николай Сапелкин. "В России сегодня активно развиваются все отрасли экономики, появляется много новых промышленных предприятий, страна делает качественный рывок в передовых технологиях", - заявил он в ходе бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства". Развитие российской промышленности, по его словам, "делает перспективным, востребованным промышленный туризм настолько, что страну в ближайшее время ожидает тут настоящий бум". "Только в Воронежской области за последние 5 лет появилось около 70 новых промышленных предприятий, и все они интересны, высокотехнологичны", - добавил собеседник агентства. Это, уверен Сапелкин, очень позитивный процесс. "Ведь таким образом предприятия демонстрируют свою продукцию, регион показывает свой потенциал и тем самым улучшает свой инвестиционный климат, привлекает новых инвесторов, которые могут открыть новые предприятия", - подчеркнул он. Кроме того, по его словам, "промышленный туризм популяризирует рабочие профессии, привлекает рабочие кадры".
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россия, промышленность
Экономика, РОССИЯ, Промышленность
Эксперт спрогнозировал бум промышленного туризма в России
Эксперт Сапелкин: Россию в ближайшее время ожидает бум промышленного туризма
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг - ПРАЙМ. Вместе с развитием экономики в России бурными темпами растет промышленный туризм, страну в этой отрасли ожидает в ближайшее время настоящий бум, такое мнение высказал РИА Новости предприниматель из Воронежа, победитель Всероссийского туристического конкурса в номинации "Промышленный туризм" Николай Сапелкин.
"В России сегодня активно развиваются все отрасли экономики, появляется много новых промышленных предприятий, страна делает качественный рывок в передовых технологиях", - заявил он в ходе бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства".
Развитие российской промышленности, по его словам, "делает перспективным, востребованным промышленный туризм настолько, что страну в ближайшее время ожидает тут настоящий бум".
"Только в Воронежской области за последние 5 лет появилось около 70 новых промышленных предприятий, и все они интересны, высокотехнологичны", - добавил собеседник агентства.
Это, уверен Сапелкин, очень позитивный процесс. "Ведь таким образом предприятия демонстрируют свою продукцию, регион показывает свой потенциал и тем самым улучшает свой инвестиционный климат, привлекает новых инвесторов, которые могут открыть новые предприятия", - подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, "промышленный туризм популяризирует рабочие профессии, привлекает рабочие кадры".