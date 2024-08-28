https://1prime.ru/20240828/turtsiya-851174652.html

В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции

В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции

Москва и Анкара продолжают проработку планов по созданию газового хаба в Турции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:02+0300

2024-08-28T13:02+0300

2024-08-28T13:04+0300

россия

украина

турция

газ

транзит газа через украину

газпром

дмитрий песков

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/96/829459689_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_9b7f8d5889be12479fde44dfe6633fc3.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва и Анкара продолжают проработку планов по созданию газового хаба в Турции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Есть альтернативные маршруты [помимо Украины]", - обратил он внимание журналистов, отвечая на вопрос о возможностях поставок трубопроводного газа заинтересованным странам. В конце 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил, что реализация проекта может начаться в 2024-м, в его рамках будет принята дорожная карта. Если планы будут реализованы, Турция сможет увеличить объемы импорта природного топлива с нынешних 50 млрд до 70-80 млрд кубометров.

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, турция, газ, транзит газа через украину, газпром, дмитрий песков, кремль