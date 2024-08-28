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В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции
В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции
Москва и Анкара продолжают проработку планов по созданию газового хаба в Турции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:02+0300
2024-08-28T13:04+0300
россия
украина
турция
газ
транзит газа через украину
газпром
дмитрий песков
кремль
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва и Анкара продолжают проработку планов по созданию газового хаба в Турции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Есть альтернативные маршруты [помимо Украины]", - обратил он внимание журналистов, отвечая на вопрос о возможностях поставок трубопроводного газа заинтересованным странам. В конце 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил, что реализация проекта может начаться в 2024-м, в его рамках будет принята дорожная карта. Если планы будут реализованы, Турция сможет увеличить объемы импорта природного топлива с нынешних 50 млрд до 70-80 млрд кубометров.
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россия, украина, турция, газ, транзит газа через украину, газпром, дмитрий песков, кремль
РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Газ, транзит газа через Украину, Газпром, Дмитрий Песков, Кремль
13:02 28.08.2024 (обновлено: 13:04 28.08.2024)
 
В Кремле подтвердили актуальность планов по созданию газового хаба в Турции

Песков: Москва и Анкара прорабатывают планы по созданию газового хаба в Турции

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва и Анкара продолжают проработку планов по созданию газового хаба в Турции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Есть альтернативные маршруты [помимо Украины]", - обратил он внимание журналистов, отвечая на вопрос о возможностях поставок трубопроводного газа заинтересованным странам.
В конце 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил, что реализация проекта может начаться в 2024-м, в его рамках будет принята дорожная карта. Если планы будут реализованы, Турция сможет увеличить объемы импорта природного топлива с нынешних 50 млрд до 70-80 млрд кубометров.
 
РОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯГазтранзит газа через УкраинуГазпромДмитрий ПесковКремль
 
 
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