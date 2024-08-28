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Рискует остаться без электроники: Китай нанес новый торговый удар Европе
Рискует остаться без электроники: Китай нанес новый торговый удар Европе - 28.08.2024, ПРАЙМ
Рискует остаться без электроники: Китай нанес новый торговый удар Европе
Ограничения, наложенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, таких как германий и галлий, привели к значительному росту их цен в Европе, сообщает... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:52+0300
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2024-08-28T15:15+0300
экономика
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ограничения, наложенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, таких как германий и галлий, привели к значительному росту их цен в Европе, сообщает Financial Times.Согласно изданию, указанные металлы играют существенную роль в производстве микрочипов, электроники, солнечных батарей и аккумуляторов автомобилей. Китай является основным мировым производителем и экспортером этих металлов. По этой причине ограничения на экспорт существенно влияют на производство этих товаров в других странах."По данным Геологической службы США, Китай производит 98% мирового объема галлия и 60% мирового объема германия. Зависимость Запада от китайских поставок критически важна", - сказано в публикации.Ко всему прочему, Китай может ограничить экспорт материалов для солнечных панелей и ветряных турбин, что затруднит развитие возобновляемой энергетики в других странах. Для Евросоюза, "который стремится быть впереди планеты всей" в области возобновляемой энергетики, это особенно серьезный удар. "Китай по-прежнему доминирует на мировой арене по редкоземельным металлам и обладает самыми большими запасами. Около 70% мирового производства редкоземельных металлов приходится на эту страну", - сказано в статье.Тем не менее, на фоне экспортных ограничений доминирование Китая снижается: его доля на мировом рынке редкоземельных металлов упала с 90% в 2011 году до 60%, отметили авторы материала.
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китай, экспорт
Экономика, КИТАЙ, экспорт
Рискует остаться без электроники: Китай нанес новый торговый удар Европе
FT: сокращение Китаем поставок германия и галлия привело к росту цен в ЕС
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Ограничения, наложенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, таких как германий и галлий, привели к значительному росту их цен в Европе, сообщает
Financial Times.
Согласно изданию, указанные металлы играют существенную роль в производстве микрочипов, электроники, солнечных батарей и аккумуляторов автомобилей. Китай является основным мировым производителем и экспортером этих металлов. По этой причине ограничения на экспорт существенно влияют на производство этих товаров в других странах.
"По данным Геологической службы США, Китай производит 98% мирового объема галлия и 60% мирового объема германия. Зависимость Запада от китайских поставок критически важна", - сказано в публикации.
Ко всему прочему, Китай может ограничить экспорт материалов для солнечных панелей и ветряных турбин, что затруднит развитие возобновляемой энергетики в других странах. Для Евросоюза, "который стремится быть впереди планеты всей" в области возобновляемой энергетики, это особенно серьезный удар.
"Китай по-прежнему доминирует на мировой арене по редкоземельным металлам и обладает самыми большими запасами. Около 70% мирового производства редкоземельных металлов приходится на эту страну", - сказано в статье.
Тем не менее, на фоне экспортных ограничений доминирование Китая снижается: его доля на мировом рынке редкоземельных металлов упала с 90% в 2011 году до 60%, отметили авторы материала.
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