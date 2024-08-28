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Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов

Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов - 28.08.2024, ПРАЙМ

Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины к августу составил более 155 миллиардов долларов, следует из данных украинского Министерства... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:19+0300

2024-08-28T13:19+0300

2024-08-28T13:20+0300

украина

госдолг

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Государственный и гарантированный государством долг Украины к августу составил более 155 миллиардов долларов, следует из данных украинского Министерства финансов. Отмечается, что в июле госдолг вырос на 3,2 миллиарда долларов. В ведомстве уточнили, что государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 72,69 процента общей суммы, а внутренний – 27,31 процента.26 июля в Минфине Украины рассказали, что за июнь текущего года госдолг государства увеличился более чем на миллиард долларов. В совокупности он превысил отметку в 152 миллиарда долларов.Ранее украинское правительство объявило о прекращении обслуживания обязательств государства перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

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украина, госдолг