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"Нафтогаз Украины" начнет закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР
"Нафтогаз Украины" начнет закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз Украины" начнет закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР
"Нафтогаз Украины" намерен приступить к закупкам газа в ЕС в сентябре. Финансирование будет осуществляться за счёт кредита, предоставленного Европейским банком... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T18:54+0300
2024-08-28T18:54+0300
2024-08-28T18:54+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" намерен приступить к закупкам газа в ЕС в сентябре. Финансирование будет осуществляться за счёт кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует начать закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР. При этом НДС за товар "Нафтогаз" платить не будет до момента растаможки. Пока газ будет находиться в режиме таможенного склада пользоваться им компания не сможет.По его данным, первые закупки могут состояться уже в сентябре. Однако объём газа, который планируется закупить, пока остаётся неизвестным. Источники "РБК-Украина" предполагают, что он может составить до 600 миллионов кубометров газа."Пока товар не будет растаможен, операция не будет считаться импортом. Таким образом, НАК намерен сделать запас газа, который в случае необходимости, оперативно может быть растаможен и использован. Заметим, что хранить газ в режиме таможенного склада можно до трех лет", - пишет агентство. В начале августа глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов выразил надежду на то, что через несколько лет страна начнёт экспортировать газ, добытый на своей территории.В прошлом году Украина впервые отказалась от импорта газа и обеспечила прохождение осенне-зимнего сезона за счет собственной добычи. До этого она закупала его у других стран.
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нафтогаз украины, украина, газ, импорт
Энергетика, Нафтогаз Украины, УКРАИНА, Газ, импорт
"Нафтогаз Украины" начнет закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР
"Нафтогаз Украины" в сентябре начнет закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" намерен приступить к закупкам газа в ЕС в сентябре. Финансирование будет осуществляться за счёт кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует начать закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР. При этом НДС за товар "Нафтогаз" платить не будет до момента растаможки. Пока газ будет находиться в режиме таможенного склада пользоваться им компания не сможет.
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По его данным, первые закупки могут состояться уже в сентябре. Однако объём газа, который планируется закупить, пока остаётся неизвестным. Источники "РБК-Украина" предполагают, что он может составить до 600 миллионов кубометров газа.
"Пока товар не будет растаможен, операция не будет считаться импортом. Таким образом, НАК намерен сделать запас газа, который в случае необходимости, оперативно может быть растаможен и использован. Заметим, что хранить газ в режиме таможенного склада можно до трех лет", - пишет агентство.
В начале августа глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов выразил надежду на то, что через несколько лет страна начнёт экспортировать газ, добытый на своей территории.
В прошлом году Украина впервые отказалась от импорта газа и обеспечила прохождение осенне-зимнего сезона за счет собственной добычи. До этого она закупала его у других стран.