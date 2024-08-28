Юань пытается вернуться к 12 рублям

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Индии, удерживающий позиции чуть выше уровней предыдущего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия вторника. Котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent сегодня утром практически не меняют, в результате чего он торгуется в районе 78,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию индекса потребительского климата в Германии и данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских данных отметим выход статистики по безработице, промышленному производству и розничным продажам.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 730 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно преобладания покупок, что может привести к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в понедельник. Способствовать данной динамике будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent так и не удалось удержать выше 80 долларов за баррель. В результате индекс Мосбиржи сделает шаг к отметке 2 700 пунктов. Отметим, что российский рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего в текущий момент чуть ниже 2 900 пунктов. На наш взгляд, в текущий момент логичным выглядит консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов. Однако ухудшение ситуации и, в частности, дальнейшее отступление рынка энергоносителей, может привести к закреплению рынка под нижней границей данного коридора.На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате, к окончанию дня пара юань/рубль может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Индии, удерживающий позиции чуть выше уровней предыдущего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия вторника. Котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent сегодня утром практически не меняют, в результате чего он торгуется в районе 78,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию индекса потребительского климата в Германии и данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских данных отметим выход статистики по безработице, промышленному производству и розничным продажам.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 730 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно преобладания покупок, что может привести к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в понедельник. Способствовать данной динамике будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent так и не удалось удержать выше 80 долларов за баррель. В результате индекс Мосбиржи сделает шаг к отметке 2 700 пунктов. Отметим, что российский рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего в текущий момент чуть ниже 2 900 пунктов. На наш взгляд, в текущий момент логичным выглядит консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов. Однако ухудшение ситуации и, в частности, дальнейшее отступление рынка энергоносителей, может привести к закреплению рынка под нижней границей данного коридора.
На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате, к окончанию дня пара юань/рубль может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей.
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