Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань пытается вернуться к 12 рублям - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240828/valyuta-851168393.html
Юань пытается вернуться к 12 рублям
Юань пытается вернуться к 12 рублям - 28.08.2024, ПРАЙМ
Юань пытается вернуться к 12 рублям
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:14+0300
2024-08-28T09:14+0300
мнения аналитиков
валютный рынок
биржевые торги
юань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851168393.jpg?1724825656
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Индии, удерживающий позиции чуть выше уровней предыдущего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия вторника. Котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent сегодня утром практически не меняют, в результате чего он торгуется в районе 78,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию индекса потребительского климата в Германии и данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских данных отметим выход статистики по безработице, промышленному производству и розничным продажам.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 730 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно преобладания покупок, что может привести к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в понедельник. Способствовать данной динамике будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent так и не удалось удержать выше 80 долларов за баррель. В результате индекс Мосбиржи сделает шаг к отметке 2 700 пунктов. Отметим, что российский рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего в текущий момент чуть ниже 2 900 пунктов. На наш взгляд, в текущий момент логичным выглядит консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов. Однако ухудшение ситуации и, в частности, дальнейшее отступление рынка энергоносителей, может привести к закреплению рынка под нижней границей данного коридора.На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате, к окончанию дня пара юань/рубль может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, валютный рынок, биржевые торги, юань
Мнения аналитиков, валютный рынок, биржевые торги, юань
09:14 28.08.2024
 

Юань пытается вернуться к 12 рублям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Индии, удерживающий позиции чуть выше уровней предыдущего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия вторника. Котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent сегодня утром практически не меняют, в результате чего он торгуется в районе 78,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию индекса потребительского климата в Германии и данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских данных отметим выход статистики по безработице, промышленному производству и розничным продажам.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 730 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно преобладания покупок, что может привести к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в понедельник. Способствовать данной динамике будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent так и не удалось удержать выше 80 долларов за баррель. В результате индекс Мосбиржи сделает шаг к отметке 2 700 пунктов. Отметим, что российский рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего в текущий момент чуть ниже 2 900 пунктов. На наш взгляд, в текущий момент логичным выглядит консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов. Однако ухудшение ситуации и, в частности, дальнейшее отступление рынка энергоносителей, может привести к закреплению рынка под нижней границей данного коридора.
На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате, к окончанию дня пара юань/рубль может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковвалютный рынокбиржевые торгиюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала