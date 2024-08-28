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Россия закрывает въезд в страну для 92 граждан США
Россия закрывает въезд в страну для 92 граждан США - 28.08.2024, ПРАЙМ
Россия закрывает въезд в страну для 92 граждан США
РФ ЗАКРЫВАЕТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ДЛЯ 92 ГРАЖДАН США В КАЧЕСТВЕ РЕАКЦИИ НА РУСОФОБСКИЙ КУРС АДМИНИСТРАЦИИ БАЙДЕНА - МИД | 28.08.2024, ПРАЙМ
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РФ ЗАКРЫВАЕТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ДЛЯ 92 ГРАЖДАН США В КАЧЕСТВЕ РЕАКЦИИ НА РУСОФОБСКИЙ КУРС АДМИНИСТРАЦИИ БАЙДЕНА - МИДМОСКВА НАПОМИНАЕТ ВАШИНГТОНУ О НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ ЗА ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - МИДРФ ПРОДОЛЖИТ ПРАКТИКУ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОВЛЕЧЕН В АНТИРОССИЙСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - МИД
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Политика, МИД РФ, РОССИЯ, запрет на въезд
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МИД: РФ закрывает въезд в страну для 92 граждан США в ответ на политику Байдена