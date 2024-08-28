https://1prime.ru/20240828/vnedorozhnik-851176154.html

"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей

"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей - 28.08.2024, ПРАЙМ

"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей

На вторичном автомобильном рынке РФ обнаружили легендарный 30-летний Jeep Wrangler по цене новой Lada Niva Bronto, сообщает издание "За рулем". | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:48+0300

2024-08-28T13:48+0300

2024-08-28T13:48+0300

авторынок рф

jeep

lada

внедорожники

https://cdnn.1prime.ru/img/84006/48/840064818_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_036adf56bce4446c796413f62e37c10f.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На вторичном автомобильном рынке РФ обнаружили легендарный 30-летний Jeep Wrangler по цене новой Lada Niva Bronto, сообщает издание "За рулем".Эксперты заявили: "конечно, покупая 30-летний Jeep Wrangler, не стоит рассчитывать на хорошее состояние машины. В большинстве случаев придется вложить во внедорожник ту или иную сумму". Тем не менее, оба автомобиля имеют схожий функционал и внешний вид.В издании предупреждают о главном минусе легендарного авто - открытая крыша, которая станет серьезной проблемой зимой, поздней осенью и ранней весной. Jeep Wrangler, считают эксперты, является отличным вариантом для любителей развлечений и экстремальных условий, однако точно не подойдет на каждый день.

https://1prime.ru/20240828/lastochka-851175292.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, jeep, lada, внедорожники