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"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей
"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей - 28.08.2024, ПРАЙМ
"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей
На вторичном автомобильном рынке РФ обнаружили легендарный 30-летний Jeep Wrangler по цене новой Lada Niva Bronto, сообщает издание "За рулем". | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:48+0300
2024-08-28T13:48+0300
2024-08-28T13:48+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На вторичном автомобильном рынке РФ обнаружили легендарный 30-летний Jeep Wrangler по цене новой Lada Niva Bronto, сообщает издание "За рулем".Эксперты заявили: "конечно, покупая 30-летний Jeep Wrangler, не стоит рассчитывать на хорошее состояние машины. В большинстве случаев придется вложить во внедорожник ту или иную сумму". Тем не менее, оба автомобиля имеют схожий функционал и внешний вид.В издании предупреждают о главном минусе легендарного авто - открытая крыша, которая станет серьезной проблемой зимой, поздней осенью и ранней весной. Jeep Wrangler, считают эксперты, является отличным вариантом для любителей развлечений и экстремальных условий, однако точно не подойдет на каждый день.
https://1prime.ru/20240828/lastochka-851175292.html
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авторынок рф, jeep, lada, внедорожники
авторынок РФ, Jeep, Lada, внедорожники
"ЗР" назвал культовый внедорожник за 1,3 млн рублей
"ЗР": на вторичном рынке заметили легендарный Jeep Wrangler по цене Lada Niva Bronto
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На вторичном автомобильном рынке РФ обнаружили легендарный 30-летний Jeep Wrangler по цене новой Lada Niva Bronto, сообщает издание "За рулем".
Эксперты заявили: "конечно, покупая 30-летний Jeep Wrangler, не стоит рассчитывать на хорошее состояние машины. В большинстве случаев придется вложить во внедорожник ту или иную сумму". Тем не менее, оба автомобиля имеют схожий функционал и внешний вид.
В издании предупреждают о главном минусе легендарного авто - открытая крыша, которая станет серьезной проблемой зимой, поздней осенью и ранней весной. Jeep Wrangler, считают эксперты, является отличным вариантом для любителей развлечений и экстремальных условий, однако точно не подойдет на каждый день.
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