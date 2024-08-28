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В Кремле согласились со словами Трампа об угрозе третьей мировой войны - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Кремле согласились со словами Трампа об угрозе третьей мировой войны
В Кремле согласились со словами Трампа об угрозе третьей мировой войны - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле согласились со словами Трампа об угрозе третьей мировой войны
К высказываниям кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стоит отнестись с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:56+0300
2024-08-28T12:56+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. К высказываниям кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стоит отнестись с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - заметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о возможной угрозе третьей мировой войны после атаки ВСУ в Курской области. По словам политика, массированная атака со стороны Украины приближает реализацию этого сценария.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.По словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, одной из целей операции в Курской области было отвлечение российских войск от ДНР.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
12:56 28.08.2024
 
В Кремле согласились со словами Трампа об угрозе третьей мировой войны

Песков: к словам Трампа об угрозе третьей мировой можно относиться с пониманием

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. К высказываниям кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стоит отнестись с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - заметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о возможной угрозе третьей мировой войны после атаки ВСУ в Курской области. По словам политика, массированная атака со стороны Украины приближает реализацию этого сценария.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
По словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, одной из целей операции в Курской области было отвлечение российских войск от ДНР.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Трамп неожиданно отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область
09:11
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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