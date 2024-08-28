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В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ
В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ
Безопасность Курчатова и Курской АЭС, расположенной в этом городе, полностью обеспечена, однако ВСУ продолжают попытки проникнуть на территорию города. Об этом... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:55+0300
2024-08-28T17:55+0300
2024-08-28T18:15+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Безопасность Курчатова и Курской АЭС, расположенной в этом городе, полностью обеспечена, однако ВСУ продолжают попытки проникнуть на территорию города. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В рамках дополнительных мер безопасности власти приняли решение ограничить въезд в город. Транспорт, маршруты которого проходят по дорогам через Курчатов, будет временно проезжать по альтернативным путям.Жители города, имеющие регистрацию, смогут беспрепятственно попасть на его территорию. "Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - подчеркнул Смирнов.
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курская аэс, всу, россия
В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ
Смирнов: ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов Курской области
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Безопасность Курчатова и Курской АЭС, расположенной в этом городе, полностью обеспечена, однако ВСУ продолжают попытки проникнуть на территорию города. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В рамках дополнительных мер безопасности власти приняли решение ограничить въезд в город. Транспорт, маршруты которого проходят по дорогам через Курчатов, будет временно проезжать по альтернативным путям.
Жители города, имеющие регистрацию, смогут беспрепятственно попасть на его территорию. "Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - подчеркнул Смирнов.
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