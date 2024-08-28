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В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ

В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Курчатове и на Курской АЭС ввели ограничительные меры из-за атак ВСУ

Безопасность Курчатова и Курской АЭС, расположенной в этом городе, полностью обеспечена, однако ВСУ продолжают попытки проникнуть на территорию города. Об этом... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:55+0300

2024-08-28T17:55+0300

2024-08-28T18:15+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Безопасность Курчатова и Курской АЭС, расположенной в этом городе, полностью обеспечена, однако ВСУ продолжают попытки проникнуть на территорию города. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В рамках дополнительных мер безопасности власти приняли решение ограничить въезд в город. Транспорт, маршруты которого проходят по дорогам через Курчатов, будет временно проезжать по альтернативным путям.Жители города, имеющие регистрацию, смогут беспрепятственно попасть на его территорию. "Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - подчеркнул Смирнов.

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курская аэс, всу, россия