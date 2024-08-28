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Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии
Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии - 28.08.2024, ПРАЙМ
Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии
ВВП России вырос в первом полугодии на 4,6% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. | 28.08.2024, ПРАЙМ
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экономика
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россия
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ВВП России вырос в первом полугодии на 4,6% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Ранее на этой неделе на совещании по экономическим вопросам такую же оценку озвучил президент России Владимир Путин. Статистические данные не совпали с предварительной оценкой Министерства экономического развития. Согласно этой оценке, рост экономики в первом полугодии составил 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале 2024 года экономика выросла на 4% в годовом выражении, в первом - на 5,4%. Банк России ждет роста экономики страны в этом году в диапазоне 3,5-4%.
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ввп, россия
Экономика, ВВП, РОССИЯ
19:04 28.08.2024
 
Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии

Росстат: экономика России выросла на 4,6% в I полугодии

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ВВП России вырос в первом полугодии на 4,6% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата.
Ранее на этой неделе на совещании по экономическим вопросам такую же оценку озвучил президент России Владимир Путин.
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Статистические данные не совпали с предварительной оценкой Министерства экономического развития. Согласно этой оценке, рост экономики в первом полугодии составил 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале 2024 года экономика выросла на 4% в годовом выражении, в первом - на 5,4%.
Банк России ждет роста экономики страны в этом году в диапазоне 3,5-4%.
 
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