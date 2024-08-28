https://1prime.ru/20240828/vvp-851186875.html

Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии

Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии - 28.08.2024, ПРАЙМ

Экономика России выросла на 4,6% в I полугодии

ВВП России вырос в первом полугодии на 4,6% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T19:04+0300

2024-08-28T19:04+0300

2024-08-28T19:04+0300

экономика

ввп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/55/841305558_0:271:3159:2047_1920x0_80_0_0_a8b72d7206a6a4e76d93841c6511c61c.jpg

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ВВП России вырос в первом полугодии на 4,6% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Ранее на этой неделе на совещании по экономическим вопросам такую же оценку озвучил президент России Владимир Путин. Статистические данные не совпали с предварительной оценкой Министерства экономического развития. Согласно этой оценке, рост экономики в первом полугодии составил 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале 2024 года экономика выросла на 4% в годовом выражении, в первом - на 5,4%. Банк России ждет роста экономики страны в этом году в диапазоне 3,5-4%.

https://1prime.ru/20240828/raskhody-851172483.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ввп, россия