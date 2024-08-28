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Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке
Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке - 28.08.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала последствия наращивания Соединенными Штатами своего присутствия на Ближнем... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T08:07+0300
2024-08-28T08:07+0300
россия
сша
ближний восток
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала последствия наращивания Соединенными Штатами своего присутствия на Ближнем Востоке. Дипломат заявила, что такие действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. По ее словам, последня миротворческая миссия США закончилась ударами по Йемену и обострению обстановки."Достаточно напомнить, что начатая Вашингтоном в начале года якобы миротворческая операция "Страж процветания" вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена и на практике привела лишь к обострению обстановки в этом районе мира", - сказала Захарова, добавив, что ближневосточные страны могут самостоятельно решить проблемы в регионе без вмешательства извне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России также добавила, что страна выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке.Ранее поступила информация, что Штаты развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.
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россия, сша, ближний восток
РОССИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
08:07 28.08.2024
 
Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке

Захарова: наращивание присутствия США на Ближнем Востоке грозит эскалацией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала последствия наращивания Соединенными Штатами своего присутствия на Ближнем Востоке.
Дипломат заявила, что такие действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. По ее словам, последня миротворческая миссия США закончилась ударами по Йемену и обострению обстановки.
"Достаточно напомнить, что начатая Вашингтоном в начале года якобы миротворческая операция "Страж процветания" вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена и на практике привела лишь к обострению обстановки в этом районе мира", - сказала Захарова, добавив, что ближневосточные страны могут самостоятельно решить проблемы в регионе без вмешательства извне.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России также добавила, что страна выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее поступила информация, что Штаты развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.
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