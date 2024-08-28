https://1prime.ru/20240828/zakharova-851167319.html

Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке

Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке - 28.08.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала последствия наращивания присутствия США на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала последствия наращивания Соединенными Штатами своего присутствия на Ближнем... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T08:07+0300

2024-08-28T08:07+0300

2024-08-28T08:07+0300

россия

сша

ближний восток

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала последствия наращивания Соединенными Штатами своего присутствия на Ближнем Востоке. Дипломат заявила, что такие действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. По ее словам, последня миротворческая миссия США закончилась ударами по Йемену и обострению обстановки."Достаточно напомнить, что начатая Вашингтоном в начале года якобы миротворческая операция "Страж процветания" вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена и на практике привела лишь к обострению обстановки в этом районе мира", - сказала Захарова, добавив, что ближневосточные страны могут самостоятельно решить проблемы в регионе без вмешательства извне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России также добавила, что страна выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке.Ранее поступила информация, что Штаты развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.

https://1prime.ru/20240827/pentagon-851164490.html

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