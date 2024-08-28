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Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей
Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей - 28.08.2024, ПРАЙМ
Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей
Приобретая подержанный Renault Duster на вторичном рынке в России, покупатели могут столкнуться с сложностями при поиске оригинальных запчастей, особенно... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:53+0300
2024-08-28T11:53+0300
2024-08-28T11:53+0300
россия
renault duster
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Приобретая подержанный Renault Duster на вторичном рынке в России, покупатели могут столкнуться с сложностями при поиске оригинальных запчастей, особенно кузовных. Об это пишет портал Autonews.ru со ссылкой на директора автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгения Евтеева."Нерешаемых проблем с обслуживанием Renault Duster в России сервисмен пока не наблюдает: присутствует большой выбор запчастей среди аналогов, а вот с оригинальными деталями трудности есть, особенно это касается кузовных панелей", — заметил собеседник издания.По словам Евтеева, автомобиль имеет несколько типичных проблем, таких как утечка сальников и выход из строя амортизаторов, слабое лакокрасочное покрытие и защита от коррозии, а также низкое качество материалов салона.Ранее СМИ сообщали, что Renault Duster вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей.
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россия, renault duster
Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей
Автоэксперт Евтеев: Renault Duster грозит дефицит оригинальных запчастей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Приобретая подержанный Renault Duster на вторичном рынке в России, покупатели могут столкнуться с сложностями при поиске оригинальных запчастей, особенно кузовных. Об это пишет
портал Autonews.ru со ссылкой на директора автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгения Евтеева.
"Нерешаемых проблем с обслуживанием Renault Duster в России сервисмен пока не наблюдает: присутствует большой выбор запчастей среди аналогов, а вот с оригинальными деталями трудности есть, особенно это касается кузовных панелей", — заметил собеседник издания.
По словам Евтеева, автомобиль имеет несколько типичных проблем, таких как утечка сальников и выход из строя амортизаторов, слабое лакокрасочное покрытие и защита от коррозии, а также низкое качество материалов салона.
Ранее СМИ сообщали, что Renault Duster вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей.
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