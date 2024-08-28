https://1prime.ru/20240828/zapchasti-851172814.html

Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей

Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей - 28.08.2024, ПРАЙМ

Владельцев одной марки авто предупредили о дефиците оригинальных запчастей

Приобретая подержанный Renault Duster на вторичном рынке в России, покупатели могут столкнуться с сложностями при поиске оригинальных запчастей, особенно... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:53+0300

2024-08-28T11:53+0300

2024-08-28T11:53+0300

россия

renault duster

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Приобретая подержанный Renault Duster на вторичном рынке в России, покупатели могут столкнуться с сложностями при поиске оригинальных запчастей, особенно кузовных. Об это пишет портал Autonews.ru со ссылкой на директора автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгения Евтеева."Нерешаемых проблем с обслуживанием Renault Duster в России сервисмен пока не наблюдает: присутствует большой выбор запчастей среди аналогов, а вот с оригинальными деталями трудности есть, особенно это касается кузовных панелей", — заметил собеседник издания.По словам Евтеева, автомобиль имеет несколько типичных проблем, таких как утечка сальников и выход из строя амортизаторов, слабое лакокрасочное покрытие и защита от коррозии, а также низкое качество материалов салона.Ранее СМИ сообщали, что Renault Duster вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240817/avtozapchasti-850932370.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, renault duster