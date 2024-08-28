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Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2%
Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2% - 28.08.2024, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2%
В июне 2024 года рост реальных зарплат в России замедлился до 6,2% с майских 8,8%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T19:08+0300
2024-08-28T19:08+0300
2024-08-28T19:08+0300
экономика
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реальные зарплаты
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В июне 2024 года рост реальных зарплат в России замедлился до 6,2% с майских 8,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, которая была скорректирована с учётом инфляции.В июне реальные зарплаты в России выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам второго квартала рост этого показателя составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя заработная плата сотрудников организаций в июне составила 89,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 15,3%, а по сравнению с маем — на 3,2%.В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 18,1% в годовом выражении.
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россия, зарплата, реальные зарплаты
Экономика, РОССИЯ, зарплата, реальные зарплаты
Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2%
Росстат: реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В июне 2024 года рост реальных зарплат в России замедлился до 6,2% с майских 8,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, которая была скорректирована с учётом инфляции.
В июне реальные зарплаты в России выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам второго квартала рост этого показателя составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Средняя заработная плата сотрудников организаций в июне составила 89,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 15,3%, а по сравнению с маем — на 3,2%.
В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 18,1% в годовом выражении.