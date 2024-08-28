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Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2%

Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2% - 28.08.2024, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в июне выросли на 6,2%

В июне 2024 года рост реальных зарплат в России замедлился до 6,2% с майских 8,8%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-28T19:08+0300

2024-08-28T19:08+0300

экономика

россия

зарплата

реальные зарплаты

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В июне 2024 года рост реальных зарплат в России замедлился до 6,2% с майских 8,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, которая была скорректирована с учётом инфляции.В июне реальные зарплаты в России выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам второго квартала рост этого показателя составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя заработная плата сотрудников организаций в июне составила 89,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 15,3%, а по сравнению с маем — на 3,2%.В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 18,1% в годовом выражении.

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россия, зарплата, реальные зарплаты