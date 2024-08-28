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"Яндекс" раскрыл, сколько московские студенты тратят на аренду жилья - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" раскрыл, сколько московские студенты тратят на аренду жилья
"Яндекс" раскрыл, сколько московские студенты тратят на аренду жилья - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" раскрыл, сколько московские студенты тратят на аренду жилья
Студенты, которые снимают квартиру в Москве или Подмосковье, в среднем тратят на аренду 51,6 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в проведенном "Яндекс... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T05:44+0300
2024-08-28T05:45+0300
россия
студенты
аренда жилья
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Студенты, которые снимают квартиру в Москве или Подмосковье, в среднем тратят на аренду 51,6 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в проведенном "Яндекс Арендой" исследовании.Отмечается, что вышеуказанной ценовой планке соответтвует лишь 17 процентов квартир. "Каждый третий студент в Москве и области арендует квартиру вместе с партнером, 28 процентов снимают одни и живут без соседей. Арендовать жилье с подругой или другом выбирают девять процентов, еще семь процентов снимают квартиру с супругом или супругой, а три процента – с компанией друзей", – добавил представитель "Яндекс Аренды".Так, 37 процентов студентов, которые не работают, а только учатся, выбирают студии средней стоимостью в 36,8 тысячи рублей, а 40 процентов останавливаются на "однушках", на которые тратят примерно 43,7 тысячи рублей.Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры арендуют 18 и пять процентов студентов соответственно, при этом на первые нужно тратить 58,6 тысячи рублей, а на вторые - 71 тысячу рублей.
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россия, студенты, аренда жилья
РОССИЯ, студенты, аренда жилья
05:44 28.08.2024 (обновлено: 05:45 28.08.2024)
 
"Яндекс" раскрыл, сколько московские студенты тратят на аренду жилья

"Яндекс": студенты в Москве в среднем тратят на аренду жилья 51,6 тысячи рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк" Вступительные экзамены
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Студенты, которые снимают квартиру в Москве или Подмосковье, в среднем тратят на аренду 51,6 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в проведенном "Яндекс Арендой" исследовании.
Отмечается, что вышеуказанной ценовой планке соответтвует лишь 17 процентов квартир.
"Каждый третий студент в Москве и области арендует квартиру вместе с партнером, 28 процентов снимают одни и живут без соседей. Арендовать жилье с подругой или другом выбирают девять процентов, еще семь процентов снимают квартиру с супругом или супругой, а три процента – с компанией друзей", – добавил представитель "Яндекс Аренды".
Так, 37 процентов студентов, которые не работают, а только учатся, выбирают студии средней стоимостью в 36,8 тысячи рублей, а 40 процентов останавливаются на "однушках", на которые тратят примерно 43,7 тысячи рублей.
Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры арендуют 18 и пять процентов студентов соответственно, при этом на первые нужно тратить 58,6 тысячи рублей, а на вторые - 71 тысячу рублей.
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