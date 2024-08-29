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В Белоруссии создадут аналог YouTube

В Белоруссии создадут аналог YouTube - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии создадут аналог YouTube

В Белоруссии планируют запустить собственный аналог YouTube под названием videobel.by. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента Владимир... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T15:36+0300

2024-08-29T15:36+0300

2024-08-29T15:36+0300

белоруссия

youtube

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МИНСК, 29 авг - ПРАЙМ. В Белоруссии планируют запустить собственный аналог YouTube под названием videobel.by. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента Владимир Перцов."Видеохостинг videobel.by - это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики", - отметил он.По словам Перцова, на платформе также будет размещаться внеэфирная деятельность создателей видеоконтента. Он отметил, что это только первый шаг к созданию белорусского аналога YouTube и предсказать, как эта ситуация будет развиваться дальше, нельзя.Помимо пользовательских видеороликов, на платформе будет возможность просматривать основные белорусские телеканалы в режиме реального времени, а также будет доступна лента новостей от информационного агентства "Белта". Запуск платформы планируется на 12 сентября, заключил.

https://1prime.ru/20240827/sotsseti-851162726.html

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белоруссия, youtube