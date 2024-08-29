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Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова

Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова - 29.08.2024, ПРАЙМ

Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова

Павел Дуров не мог быть задержан французскими властями без одобрения администрации американского президента Джо Байдена, считает журналист из США Такер Карлсон. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:47+0300

2024-08-29T11:47+0300

2024-08-29T11:47+0300

павел дуров

такер карлсон

франция

сша

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Павел Дуров не мог быть задержан французскими властями без одобрения администрации американского президента Джо Байдена, считает журналист из США Такер Карлсон."Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — подчеркнул он в программе.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

https://1prime.ru/20240829/durov-851191097.html

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павел дуров, такер карлсон, франция, сша, задержание