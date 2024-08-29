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Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова - 29.08.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова
Павел Дуров не мог быть задержан французскими властями без одобрения администрации американского президента Джо Байдена, считает журналист из США Такер Карлсон. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:47+0300
2024-08-29T11:47+0300
павел дуров
такер карлсон
франция
сша
задержание
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Павел Дуров не мог быть задержан французскими властями без одобрения администрации американского президента Джо Байдена, считает журналист из США Такер Карлсон."Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — подчеркнул он в программе.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
https://1prime.ru/20240829/durov-851191097.html
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павел дуров, такер карлсон, франция, сша, задержание
Павел Дуров, Такер Карлсон, ФРАНЦИЯ, США, задержание
11:47 29.08.2024
 
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова

Такер Карлсон: арест Дурова Парижем был согласован администрацией Байденом

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Павел Дуров не мог быть задержан французскими властями без одобрения администрации американского президента Джо Байдена, считает журналист из США Такер Карлсон.
"Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — подчеркнул он в программе.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Дурова освободили из-под стражи в Париже
06:03
 
Павел ДуровТакер КарлсонФРАНЦИЯСШАзадержание
 
 
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