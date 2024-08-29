https://1prime.ru/20240829/avtomobil-851195842.html
Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке
Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке - 29.08.2024, ПРАЙМ
Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке
На российском вторичном автомобильном рынке эксперты обнаружили люксовые автомобили по очень приятным ценам, рассказали в издании "Autonews.ru". | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:44+0300
2024-08-29T10:44+0300
2024-08-29T10:44+0300
авторынок рф
вторичный рынок
bentley
люксовые автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/44/830734420_0:0:3421:1924_1920x0_80_0_0_9fc5ef65fecf94b392aa31dd1126ad2c.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. На российском вторичном автомобильном рынке эксперты обнаружили люксовые автомобили по очень приятным ценам, рассказали в издании "Autonews.ru".Так, одной из привлекательных моделей эксперты отметили Bentley Continental GT первого поколения по цене от 1 500 000 до 2 000 000 рублей. В премиальном автомобиле установлен бензиновый мотор объемом 6 литров и мощностью 560 л.с., работающий вкупе с автоматической трансмиссией. Пробег выпущенных в 2004-2006 годах моделей не превышает ста тысяч километров.Еще два отличных варианта для любителей люксовых седанов - Maserati Quattroporte и Maserati Ghibli 2007-2008 и 2014-2015 годов выпуска соответственно. Стоимость первой модели не превысит двух миллионов рублей, автомобили оснащены бензиновыми 4,2 и 4,7-литровыми двигателями на 400 и 430 л.с. Привод - задний. Пробег, как и у Bentley Continental GT, не превысит 100 000 километров.У Maserati Ghibli пробег варьируется от 70 до 170 тысяч километров, стоимость при этом стартует от двух миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, что дизайн премиального автомобиля сочетает в себе классическую роскошь, спортивную элегантность и современные технологии.
https://1prime.ru/20240829/avto-851194230.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/44/830734420_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_da00d052f997c724dbd84953e9034f43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авторынок рф, вторичный рынок, bentley, люксовые автомобили
авторынок РФ, Вторичный рынок, Bentley, люксовые автомобили
Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке
"Autonews.ru": в России нашли роскошные иномарки дешевле 2 млн рублей
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
На российском вторичном автомобильном рынке эксперты обнаружили люксовые автомобили по очень приятным ценам, рассказали в издании "Autonews.ru
".
Так, одной из привлекательных моделей эксперты отметили Bentley Continental GT первого поколения по цене от 1 500 000 до 2 000 000 рублей. В премиальном автомобиле установлен бензиновый мотор объемом 6 литров и мощностью 560 л.с., работающий вкупе с автоматической трансмиссией. Пробег выпущенных в 2004-2006 годах моделей не превышает ста тысяч километров.
Еще два отличных варианта для любителей люксовых седанов - Maserati Quattroporte и Maserati Ghibli 2007-2008 и 2014-2015 годов выпуска соответственно.
Стоимость первой модели не превысит двух миллионов рублей, автомобили оснащены бензиновыми 4,2 и 4,7-литровыми двигателями на 400 и 430 л.с. Привод - задний. Пробег, как и у Bentley Continental GT, не превысит 100 000 километров.
Поломка не грозит: названы самые надежные машины с пробегом
У Maserati Ghibli пробег варьируется от 70 до 170 тысяч километров, стоимость при этом стартует от двух миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, что дизайн премиального автомобиля сочетает в себе классическую роскошь, спортивную элегантность и современные технологии.