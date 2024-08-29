https://1prime.ru/20240829/avtomobil-851195842.html

Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке

Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке - 29.08.2024, ПРАЙМ

Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке

На российском вторичном автомобильном рынке эксперты обнаружили люксовые автомобили по очень приятным ценам, рассказали в издании "Autonews.ru". | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:44+0300

2024-08-29T10:44+0300

2024-08-29T10:44+0300

авторынок рф

вторичный рынок

bentley

люксовые автомобили

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. На российском вторичном автомобильном рынке эксперты обнаружили люксовые автомобили по очень приятным ценам, рассказали в издании "Autonews.ru".Так, одной из привлекательных моделей эксперты отметили Bentley Continental GT первого поколения по цене от 1 500 000 до 2 000 000 рублей. В премиальном автомобиле установлен бензиновый мотор объемом 6 литров и мощностью 560 л.с., работающий вкупе с автоматической трансмиссией. Пробег выпущенных в 2004-2006 годах моделей не превышает ста тысяч километров.Еще два отличных варианта для любителей люксовых седанов - Maserati Quattroporte и Maserati Ghibli 2007-2008 и 2014-2015 годов выпуска соответственно. Стоимость первой модели не превысит двух миллионов рублей, автомобили оснащены бензиновыми 4,2 и 4,7-литровыми двигателями на 400 и 430 л.с. Привод - задний. Пробег, как и у Bentley Continental GT, не превысит 100 000 километров.У Maserati Ghibli пробег варьируется от 70 до 170 тысяч километров, стоимость при этом стартует от двух миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, что дизайн премиального автомобиля сочетает в себе классическую роскошь, спортивную элегантность и современные технологии.

https://1prime.ru/20240829/avto-851194230.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, вторичный рынок, bentley, люксовые автомобили