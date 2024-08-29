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Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета
Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета - 29.08.2024, ПРАЙМ
Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета
Турецкий государственный банк Ziraat отказывается открывать счета в рублях, не объясняя причины такого решения, сообщает РИА Новости. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:55+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat отказывается открывать счета в рублях, не объясняя причины такого решения, сообщает РИА Новости."Нет, сейчас счета в рублях не открываются", - заявили корреспонденту агентства в филиале банка.Согласно изданию, российские граждане, занимающиеся бизнесом в Турции, жалуются на сложности с открытием рублевых счетов в этом банке. Ранее такая возможность была доступна клиентам государственного банка при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в Турции.Представители частных банков сообщают, что теоретически возможно открыть рублевые счета при наличии депозита, но государственные банки отказываются делать это. Владельцам счетов в рублях предлагается конвертировать деньги в турецкую лиру и использовать банковские карты для оплаты услуг.Ранее сообщалось, что проблемы с банковскими переводами между Россией и Турцией связывают с давлением США на Турцию в контексте угрозы введения вторичных санкций.
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Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Банки
Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета
РИА Новости: турецкий банк Ziraat перестал открывать счета в рублях
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat отказывается открывать счета в рублях, не объясняя причины такого решения, сообщает РИА Новости.
"Нет, сейчас счета в рублях не открываются", - заявили корреспонденту агентства в филиале банка.
Согласно изданию, российские граждане, занимающиеся бизнесом в Турции, жалуются на сложности с открытием рублевых счетов в этом банке. Ранее такая возможность была доступна клиентам государственного банка при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в Турции.
Представители частных банков сообщают, что теоретически возможно открыть рублевые счета при наличии депозита, но государственные банки отказываются делать это. Владельцам счетов в рублях предлагается конвертировать деньги в турецкую лиру и использовать банковские карты для оплаты услуг.
Ранее сообщалось, что проблемы с банковскими переводами между Россией и Турцией связывают с давлением США на Турцию в контексте угрозы введения вторичных санкций.
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