Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240829/benzin-851204064.html
Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг
Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг - 29.08.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг
Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:36+0300
2024-08-29T14:36+0300
топливо
цена на топливо
бензин
минэнерго сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_60852c7b236f3d2a9f11ce022f990346.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг снизилась на 0,57%, до 71 701 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин преимущественно дорожал с начала лета, однако после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и постепенно перешли к снижению. При этом на прошлой неделе стоимость Аи-95 приблизилась к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут почти год назад, 7 сентября. В то же время стоимость Аи-92 за четверг поднялась на 0,57% — до 58 782 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,05% - до 61 663 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,37%, до 39 042 рублей, мазута — на 1,03%, до 30 263 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 0,21% - до 84 272 рублей за тонну, приближаясь к ценовому рекорду. В начале августа биржевые цены на авиатопливо достигли рекордно высокого уровня — 84 879 рублей за тонну. По информации Минэнерго, полученной от РИА Новости, запасы топлива в аэропортах остаются достаточными. ФАС сообщила агентству, что доля расходов на приобретение авиакеросина для внутренних полётов практически не изменилась. Для снижения волатильности цен на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей.В России действует запрет на вывоз бензина за границу, кроме стран ЕАЭС. Этот запрет был введён с 1 марта, но в конце мая его временно отменили. Однако с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Это решение было принято для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Как говорил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется.
https://1prime.ru/20240826/benzin-851131410.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a58a570fa616d91cd8555a59122ac7bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
топливо, цена на топливо, бензин, минэнерго сша, россия
топливо, цена на топливо, Бензин, Минэнерго США, РОССИЯ
14:36 29.08.2024
 
Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг

Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг снизилась на 0,57%, до 71 701 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Бензин преимущественно дорожал с начала лета, однако после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и постепенно перешли к снижению. При этом на прошлой неделе стоимость Аи-95 приблизилась к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут почти год назад, 7 сентября.
В то же время стоимость Аи-92 за четверг поднялась на 0,57% — до 58 782 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,05% - до 61 663 рублей за тонну.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Стоимость бензина на заправках Москвы выросла за неделю
26 августа, 16:28
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,37%, до 39 042 рублей, мазута — на 1,03%, до 30 263 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 0,21% - до 84 272 рублей за тонну, приближаясь к ценовому рекорду.
В начале августа биржевые цены на авиатопливо достигли рекордно высокого уровня — 84 879 рублей за тонну. По информации Минэнерго, полученной от РИА Новости, запасы топлива в аэропортах остаются достаточными. ФАС сообщила агентству, что доля расходов на приобретение авиакеросина для внутренних полётов практически не изменилась. Для снижения волатильности цен на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей.
В России действует запрет на вывоз бензина за границу, кроме стран ЕАЭС. Этот запрет был введён с 1 марта, но в конце мая его временно отменили. Однако с августа действие запрета возобновилось.
Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Это решение было принято для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Как говорил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется.
 
топливоцена на топливоБензинМинэнерго СШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала