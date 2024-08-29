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Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг

Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг - 29.08.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 подешевел на бирже РФ в четверг

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T14:36+0300

2024-08-29T14:36+0300

2024-08-29T14:36+0300

топливо

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бензин

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг снизилась на 0,57%, до 71 701 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин преимущественно дорожал с начала лета, однако после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и постепенно перешли к снижению. При этом на прошлой неделе стоимость Аи-95 приблизилась к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут почти год назад, 7 сентября. В то же время стоимость Аи-92 за четверг поднялась на 0,57% — до 58 782 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,05% - до 61 663 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,37%, до 39 042 рублей, мазута — на 1,03%, до 30 263 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 0,21% - до 84 272 рублей за тонну, приближаясь к ценовому рекорду. В начале августа биржевые цены на авиатопливо достигли рекордно высокого уровня — 84 879 рублей за тонну. По информации Минэнерго, полученной от РИА Новости, запасы топлива в аэропортах остаются достаточными. ФАС сообщила агентству, что доля расходов на приобретение авиакеросина для внутренних полётов практически не изменилась. Для снижения волатильности цен на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей.В России действует запрет на вывоз бензина за границу, кроме стран ЕАЭС. Этот запрет был введён с 1 марта, но в конце мая его временно отменили. Однако с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Это решение было принято для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Как говорил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется.

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топливо, цена на топливо, бензин, минэнерго сша, россия