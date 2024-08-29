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Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд
Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд - 29.08.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд
Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ожидании данных по инфляции в Германии, немецкий DAX достиг нового рекордного значения,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:37+0300
2024-08-29T13:37+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ожидании данных по инфляции в Германии, немецкий DAX достиг нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,37%, до 8 375,05 пункта; французский CеAC 40 - на 0,7%, до 7 630,94 пункта. Немецкий индекс DAX увеличивается на 0,64%, до 18 908,95 пункта, ранее в ходе торгов обновив исторический рекорд, поднявшись до 18 937,95 пункта. Позднее в четверг будет опубликована предварительная оценка роста потребительских цен в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Согласно ожиданиям аналитиков, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 2,1% с 2,3% месяцем ранее. А в пятницу Евростат обнародует предварительные данные по инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее.
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биржи, индекс dax, евростат
биржи, индекс DAX, Евростат
13:37 29.08.2024
 
Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд

Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд на статистике

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzСтатуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ожидании данных по инфляции в Германии, немецкий DAX достиг нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,37%, до 8 375,05 пункта; французский CеAC 40 - на 0,7%, до 7 630,94 пункта. Немецкий индекс DAX увеличивается на 0,64%, до 18 908,95 пункта, ранее в ходе торгов обновив исторический рекорд, поднявшись до 18 937,95 пункта.
Позднее в четверг будет опубликована предварительная оценка роста потребительских цен в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Согласно ожиданиям аналитиков, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 2,1% с 2,3% месяцем ранее.
А в пятницу Евростат обнародует предварительные данные по инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее.
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