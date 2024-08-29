https://1prime.ru/20240829/birzhi-851202034.html

Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд

Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд - 29.08.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд

Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ожидании данных по инфляции в Германии, немецкий DAX достиг нового рекордного значения,... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:37+0300

2024-08-29T13:37+0300

2024-08-29T13:37+0300

биржи

индекс dax

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_86903cb1a3e7e99a089305406271b39b.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ожидании данных по инфляции в Германии, немецкий DAX достиг нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,37%, до 8 375,05 пункта; французский CеAC 40 - на 0,7%, до 7 630,94 пункта. Немецкий индекс DAX увеличивается на 0,64%, до 18 908,95 пункта, ранее в ходе торгов обновив исторический рекорд, поднявшись до 18 937,95 пункта. Позднее в четверг будет опубликована предварительная оценка роста потребительских цен в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Согласно ожиданиям аналитиков, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 2,1% с 2,3% месяцем ранее. А в пятницу Евростат обнародует предварительные данные по инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20240828/rubl-851177874.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржи, индекс dax, евростат