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Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис" - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис"
Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис"
Должность гендиректора компании "Мой Офис" с 1 сентября займет исполнительный вице-президент "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский, нынешний... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T19:58+0300
2024-08-29T19:58+0300
касперский
"мой офис"
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Должность гендиректора компании "Мой Офис" с 1 сентября займет исполнительный вице-президент "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский, нынешний гендиректор Павел Калякин покинет компанию по своей инициативе, сообщила компания. "Мой Офис", российская компания-разработчик офисного программного обеспечения (ПО) для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об изменениях в структуре управления компанией. 1 сентября 2024 года пост генерального директора займет Вячеслав Закоржевский... Павел Калякин, занимавший пост генерального директора "Мой Офис" с 2022 по 2024 год, принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной задачей Закоржевского будет трансформация продуктового портфеля компании для достижения технологического лидерства в области цифровых рабочих пространств. В 2007 году Закоржевский стал вирусным аналитиком в "Лаборатории Касперского", а в 2014 году возглавил "Антивирусную лабораторию", отвечая за выявление и обнаружение вредоносного ПО. С 2020 года он руководит направлением премиальных и клиентских сервисов, а с 2021 года занимает пост вице-президента и исполнительного вице-президента компании.С 2015 по 2019 год он был членом совета директоров и занимал должность финансового директора международной ассоциации антивирусных компаний. За это время он получил четыре международных патента в области обнаружения вредоносных программ."Структурированный и системный подход Вячеслава Закоржевского к решению сложных задач позволяет командам под его руководством оптимальным способом достигать поставленных целей. Он обладает уникальным навыком принятия эффективных решений, которые обеспечили доминирование "Лаборатории Касперского", - прокомментировал председатель совета директоров "Мой Офис" Андрей Чеглаков.
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касперский, "мой офис"
Касперский, "Мой офис"
19:58 29.08.2024
 
Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис"

Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис"

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Должность гендиректора компании "Мой Офис" с 1 сентября займет исполнительный вице-президент "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский, нынешний гендиректор Павел Калякин покинет компанию по своей инициативе, сообщила компания.
"Мой Офис", российская компания-разработчик офисного программного обеспечения (ПО) для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об изменениях в структуре управления компанией. 1 сентября 2024 года пост генерального директора займет Вячеслав Закоржевский... Павел Калякин, занимавший пост генерального директора "Мой Офис" с 2022 по 2024 год, принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной задачей Закоржевского будет трансформация продуктового портфеля компании для достижения технологического лидерства в области цифровых рабочих пространств.
Лаборатория Касперского в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
В "Лаборатории Касперского" назвали преимущества сертификации белых хакеров
20 августа, 15:22
В 2007 году Закоржевский стал вирусным аналитиком в "Лаборатории Касперского", а в 2014 году возглавил "Антивирусную лабораторию", отвечая за выявление и обнаружение вредоносного ПО. С 2020 года он руководит направлением премиальных и клиентских сервисов, а с 2021 года занимает пост вице-президента и исполнительного вице-президента компании.
С 2015 по 2019 год он был членом совета директоров и занимал должность финансового директора международной ассоциации антивирусных компаний. За это время он получил четыре международных патента в области обнаружения вредоносных программ.
"Структурированный и системный подход Вячеслава Закоржевского к решению сложных задач позволяет командам под его руководством оптимальным способом достигать поставленных целей. Он обладает уникальным навыком принятия эффективных решений, которые обеспечили доминирование "Лаборатории Касперского", - прокомментировал председатель совета директоров "Мой Офис" Андрей Чеглаков.
 
Касперский"Мой офис"
 
 
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