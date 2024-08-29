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Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис"

Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис" - 29.08.2024, ПРАЙМ

Вице-президент Kaspersky Закоржевский с 1 сентября возглавит "Мой Офис"

Должность гендиректора компании "Мой Офис" с 1 сентября займет исполнительный вице-президент "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский, нынешний... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T19:58+0300

2024-08-29T19:58+0300

2024-08-29T19:58+0300

касперский

"мой офис"

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Должность гендиректора компании "Мой Офис" с 1 сентября займет исполнительный вице-президент "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский, нынешний гендиректор Павел Калякин покинет компанию по своей инициативе, сообщила компания. "Мой Офис", российская компания-разработчик офисного программного обеспечения (ПО) для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об изменениях в структуре управления компанией. 1 сентября 2024 года пост генерального директора займет Вячеслав Закоржевский... Павел Калякин, занимавший пост генерального директора "Мой Офис" с 2022 по 2024 год, принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной задачей Закоржевского будет трансформация продуктового портфеля компании для достижения технологического лидерства в области цифровых рабочих пространств. В 2007 году Закоржевский стал вирусным аналитиком в "Лаборатории Касперского", а в 2014 году возглавил "Антивирусную лабораторию", отвечая за выявление и обнаружение вредоносного ПО. С 2020 года он руководит направлением премиальных и клиентских сервисов, а с 2021 года занимает пост вице-президента и исполнительного вице-президента компании.С 2015 по 2019 год он был членом совета директоров и занимал должность финансового директора международной ассоциации антивирусных компаний. За это время он получил четыре международных патента в области обнаружения вредоносных программ."Структурированный и системный подход Вячеслава Закоржевского к решению сложных задач позволяет командам под его руководством оптимальным способом достигать поставленных целей. Он обладает уникальным навыком принятия эффективных решений, которые обеспечили доминирование "Лаборатории Касперского", - прокомментировал председатель совета директоров "Мой Офис" Андрей Чеглаков.

https://1prime.ru/20240820/kasperskiy-851010718.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

касперский, "мой офис"