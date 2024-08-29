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В ЦБ раскрыли, что может ускорить переход к дефициту ликвидности банков

В ЦБ раскрыли, что может ускорить переход к дефициту ликвидности банков - 29.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ раскрыли, что может ускорить переход к дефициту ликвидности банков

Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может ускорить переход к структурному дефициту ликвидности сектора, но ЦБ готов покрыть эти потребности... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:18+0300

2024-08-29T13:18+0300

2024-08-29T13:19+0300

банк россии

дефицит ликвидности

банки

цифровые рубли

денежный рынок

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может ускорить переход к структурному дефициту ликвидности сектора, но ЦБ готов покрыть эти потребности кредитных организаций, говорится проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может ускорить переход банковского сектора к структурному дефициту ликвидности. Однако это говорит только о том, что Банк России, предоставляя банкам ликвидность в необходимом объеме, из нетто-заемщика банковского сектора по операциям денежно-кредитной политики может стать нетто-кредитором… Банк России увеличит объемы предоставления ликвидности кредитным организациям в случае повышения их потребности", - говорится в документе. Регулятор поясняет, что такая ситуация является нормальной и не отражает каких-либо сбоев или нарушений в функционировании банковского сектора. Банк России в состоянии поддерживать устойчивость банков и обеспечивать бесперебойность платежей даже в условиях резкого перехода из состояния профицита ликвидности к ее дефициту и компенсировать в полном объеме отток ликвидности, в том числе в случае перетока средств с банковских счетов клиентов на счета цифрового рубля. "Банк России по-прежнему будет стремиться обеспечить баланс спроса и предложения ликвидности в банковском секторе, чтобы поддержать ставки денежного рынка вблизи ключевой ставки", - указано в проекте. Также регулятор обращает внимание, что появление новой формы рубля не приведет к увеличению денежных средств в обращении (денежной массы М2). Кроме того, ЦБ подчеркивает, что введение цифрового рубля "не затронет фундаментальные основы функционирования банковской системы и принципы реализации денежно-кредитной политики". "Прежде всего будет сохранена двухуровневая банковская система, у кредитных организаций останутся их основные функции – кредитование экономики и аккумулирование сбережений населения. В то же время введение цифрового рубля создаст условия для перераспределения прибыли в пользу более эффективных финансовых посредников, а также развития платежной инфраструктуры", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20240829/tsb-851201024.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дефицит ликвидности, банки, цифровые рубли, денежный рынок