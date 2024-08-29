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"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:50+0300
2024-08-29T10:56+0300
тимур иванов
софтлайн
гуов
банкротство
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним из руководителей компании ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, заявили в пресс-службе компании. "Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - подчеркнули в "Софтлайне". В компании также рассказали о намерении начать процедуру банкротства должника. При этом "Софтлайн" намерен и дальше бороться за выплату долга и защищать интересы акционеров."В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - заключили в пресс-службе. Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки.
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тимур иванов, софтлайн, гуов, банкротство
Тимур Иванов, софтлайн, ГУОВ, банкротство
10:50 29.08.2024 (обновлено: 10:56 29.08.2024)
 
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова

"Софтлайн" намерен вернуть 25 млн рублей долга от "Главного управления обустройства войск"

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним из руководителей компании ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, заявили в пресс-службе компании.
"Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - подчеркнули в "Софтлайне".
В компании также рассказали о намерении начать процедуру банкротства должника. При этом "Софтлайн" намерен и дальше бороться за выплату долга и защищать интересы акционеров.
"В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - заключили в пресс-службе.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова
6 июля, 10:53
Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки.
 
Тимур ИвановсофтлайнГУОВбанкротство
 
 
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