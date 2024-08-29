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"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:50+0300
2024-08-29T10:50+0300
2024-08-29T10:56+0300
тимур иванов
софтлайн
гуов
банкротство
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним из руководителей компании ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, заявили в пресс-службе компании. "Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - подчеркнули в "Софтлайне". В компании также рассказали о намерении начать процедуру банкротства должника. При этом "Софтлайн" намерен и дальше бороться за выплату долга и защищать интересы акционеров."В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - заключили в пресс-службе. Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки.
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тимур иванов, софтлайн, гуов, банкротство
Тимур Иванов, софтлайн, ГУОВ, банкротство
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
"Софтлайн" намерен вернуть 25 млн рублей долга от "Главного управления обустройства войск"
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним из руководителей компании ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, заявили в пресс-службе компании.
"Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - подчеркнули в "Софтлайне".
В компании также рассказали о намерении начать процедуру банкротства должника. При этом "Софтлайн" намерен и дальше бороться за выплату долга и защищать интересы акционеров.
"В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - заключили в пресс-службе.
ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова
Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки.