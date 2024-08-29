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"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова

"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова

Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:50+0300

2024-08-29T10:50+0300

2024-08-29T10:56+0300

тимур иванов

софтлайн

гуов

банкротство

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская IT-компания "Софтлайн" намерена получить 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одним из руководителей компании ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, заявили в пресс-службе компании. "Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - подчеркнули в "Софтлайне". В компании также рассказали о намерении начать процедуру банкротства должника. При этом "Софтлайн" намерен и дальше бороться за выплату долга и защищать интересы акционеров."В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - заключили в пресс-службе. Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки.

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тимур иванов, софтлайн, гуов, банкротство