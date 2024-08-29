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Доля доллара в трансграничных платежах Китая упала вдвое

Доля доллара в трансграничных платежах Китая упала вдвое - 29.08.2024, ПРАЙМ

Доля доллара в трансграничных платежах Китая упала вдвое

Доля доллара в трансграничных платежах небанковского сектора экономики Китая по итогам июля составила 40%, снизившись с начала 2010 года вдвое, при этом... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:48+0300

2024-08-29T13:48+0300

2024-08-29T13:48+0300

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Доля доллара в трансграничных платежах небанковского сектора экономики Китая по итогам июля составила 40%, снизившись с начала 2010 года вдвое, при этом использование юаня подскочило за это время в 100 раз, следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости. В середине лета доля доллара в международных платежах, совершаемых небанковским сектором экономики Китая, упала до 40,1% с 80,7% в январе 2010 года. Это стало минимальным значением за три месяца, при этом исторические минимумы были в августе 2023 года (39,6%) и апреле 2024 года (39,7%). Спрос на другие валюты за это время также ослаб: сильнее всего сократилось использование иены - в четыре с половиной раза, до 1%. Почти втрое сократилась популярность евро - до 2,6%. Вдвое снизилась доля гонконгского доллара и других валют в совокупности - до 2% и 1,2% соответственно. Главным бенефициаром этого стал юань, использование которого подскочило более чем в 100 раз - с 0,5% в январе 2010 года до 53,1% в июле этого года. Однако за последний месяц его доля в трансграничных платежах немного уменьшилась - на 0,6 процентного пункта. Пик использования юаня реальным сектором экономики пришелся на август прошлого года (54,3%). Согласно статистике, есть три периода бурного роста доли юаня в платежах Китая за границу. Первый пришелся на 2010-2011 годы, когда страны боролись с последствиями глобального финансового кризиса, - тогда его использование впервые увеличилось до 10%. Второй период приходится на начало торговой войны с США: в 2018 году спрос на юань перестал сильно колебаться и впервые ни разу не опускался ниже 20%, а уже в 2020 году стабильно держался выше 30%. Наконец, третий период приходится на 2022-2023 годы, когда западные страны начали активно вводить санкции против России и других стран, включая Китай. Доля юаня в международных расчетах Китая в 2022 году перестала опускаться ниже 40%, а в 2023 году и вовсе превысила 50%.

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сша, китай, доллар