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Дурова освободили из-под стражи в Париже
Дурова освободили из-под стражи в Париже - 29.08.2024, ПРАЙМ
Дурова освободили из-под стражи в Париже
Суд выпустил создателя Telegram Павла Дурова из-под стражи. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T06:03+0300
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ПАРИЖ, 29 авг — ПРАЙМ. Суд выпустил создателя Telegram Павла Дурова из-под стражи. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.Отмечается, что предприниматель был в суде более восьми часов, после чего в парижской прокуратуре допустили выход Дурова под залог. Спустя час после объявления прокуратуры бизнесмен покинул здание, но не через центральный выезд, где собрались журналисты, а через боковые ворота, где его ожидал частный микроавтобус, охрана и, вероятно, адвокат.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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франция, павел дуров, telegram
ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Telegram
Дурова освободили из-под стражи в Париже
Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи
ПАРИЖ, 29 авг — ПРАЙМ. Суд выпустил создателя Telegram Павла Дурова из-под стражи. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.
Отмечается, что предприниматель был в суде более восьми часов, после чего в парижской прокуратуре допустили выход Дурова под залог.
Спустя час после объявления прокуратуры бизнесмен покинул здание, но не через центральный выезд, где собрались журналисты, а через боковые ворота, где его ожидал частный микроавтобус, охрана и, вероятно, адвокат.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым