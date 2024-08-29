https://1prime.ru/20240829/durov-851191097.html

Дурова освободили из-под стражи в Париже

Дурова освободили из-под стражи в Париже - 29.08.2024, ПРАЙМ

Дурова освободили из-под стражи в Париже

Суд выпустил создателя Telegram Павла Дурова из-под стражи. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T06:03+0300

2024-08-29T06:03+0300

2024-08-29T06:09+0300

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ПАРИЖ, 29 авг — ПРАЙМ. Суд выпустил создателя Telegram Павла Дурова из-под стражи. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.Отмечается, что предприниматель был в суде более восьми часов, после чего в парижской прокуратуре допустили выход Дурова под залог. Спустя час после объявления прокуратуры бизнесмен покинул здание, но не через центральный выезд, где собрались журналисты, а через боковые ворота, где его ожидал частный микроавтобус, охрана и, вероятно, адвокат.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

https://1prime.ru/20240828/durov-851190116.html

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франция, павел дуров, telegram