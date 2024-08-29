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ЦБ: экономика РФ в III в квартале продолжает расти, но медленнее - 29.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: экономика РФ в III в квартале продолжает расти, но медленнее
ЦБ: экономика РФ в III в квартале продолжает расти, но медленнее - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ: экономика РФ в III в квартале продолжает расти, но медленнее
Рост экономики РФ в третьем квартале продолжается, но более низкими темпами, чем в первом полугодии, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:40+0300
2024-08-29T16:40+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Рост экономики РФ в третьем квартале продолжается, но более низкими темпами, чем в первом полугодии, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. По последним данным Росстата, ВВП России в первом полугодии вырос на 4,6% в годовом выражении. В первом квартале рост составил 5,4% в годовом исчислении, во втором - 4%. Показатели последнего заседания по ставке, касающиеся динамики экономики, конъюнктурные опросы, результаты мониторинга предприятий и данные Росстата за июль — всё это указывает на то, что рост экономики продолжается и в третьем квартале. Однако, вероятно, этот рост будет менее интенсивным по сравнению с первыми полугодиями.
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банк россии, россия
Банк России, Банк России, РОССИЯ
16:40 29.08.2024
 
ЦБ: экономика РФ в III в квартале продолжает расти, но медленнее

Заботкин: экономика РФ в III в квартале продолжает расти, но медленнее

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Рост экономики РФ в третьем квартале продолжается, но более низкими темпами, чем в первом полугодии, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
По последним данным Росстата, ВВП России в первом полугодии вырос на 4,6% в годовом выражении. В первом квартале рост составил 5,4% в годовом исчислении, во втором - 4%.
Показатели последнего заседания по ставке, касающиеся динамики экономики, конъюнктурные опросы, результаты мониторинга предприятий и данные Росстата за июль — всё это указывает на то, что рост экономики продолжается и в третьем квартале. Однако, вероятно, этот рост будет менее интенсивным по сравнению с первыми полугодиями.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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