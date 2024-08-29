Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вопреки". На Западе признали успех России - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240829/ekonomika-851208560.html
"Вопреки". На Западе признали успех России
"Вопреки". На Западе признали успех России - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Вопреки". На Западе признали успех России
Экономика России растет вопреки наложенным рестрикциям, передает издание Reuters. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:52+0300
2024-08-29T16:52+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России растет вопреки наложенным рестрикциям, передает издание Reuters."Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — сказано в статье.По данным издания, промышленное производство в стране выросло более чем на 3% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, а ВВП за первое полугодие увеличился на 4,6%. Такого рода данные свидетельствуют о том, что российская экономика не теряет устойчивость, несмотря на воздействие западных санкций и проблемы с международными платежами.Кроме того, в первом полугодии реальная заработная плата выросла на 9,4%, а номинальная - на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют новые данные. Безработица в июле осталась на исторически низком уровне - 1,9 млн человек, или 2,4% рабочей силы.Ранее глава российского государства Владимир Путин отметил, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на всю мировую экономику.
https://1prime.ru/20240829/stal-851193499.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
16:52 29.08.2024
 
"Вопреки". На Западе признали успех России

Reuters: экономика России процветает вопреки западным санкциям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России растет вопреки наложенным рестрикциям, передает издание Reuters.
"Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — сказано в статье.
По данным издания, промышленное производство в стране выросло более чем на 3% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, а ВВП за первое полугодие увеличился на 4,6%. Такого рода данные свидетельствуют о том, что российская экономика не теряет устойчивость, несмотря на воздействие западных санкций и проблемы с международными платежами.
Кроме того, в первом полугодии реальная заработная плата выросла на 9,4%, а номинальная - на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют новые данные. Безработица в июле осталась на исторически низком уровне - 1,9 млн человек, или 2,4% рабочей силы.
Ранее глава российского государства Владимир Путин отметил, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на всю мировую экономику.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Рост на фоне мирового спада: в России спрос на сталь побил все рекорды
09:39
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала