https://1prime.ru/20240829/ekonomika-851208560.html

"Вопреки". На Западе признали успех России

"Вопреки". На Западе признали успех России - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Вопреки". На Западе признали успех России

Экономика России растет вопреки наложенным рестрикциям, передает издание Reuters. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T16:52+0300

2024-08-29T16:52+0300

2024-08-29T16:52+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России растет вопреки наложенным рестрикциям, передает издание Reuters."Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — сказано в статье.По данным издания, промышленное производство в стране выросло более чем на 3% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, а ВВП за первое полугодие увеличился на 4,6%. Такого рода данные свидетельствуют о том, что российская экономика не теряет устойчивость, несмотря на воздействие западных санкций и проблемы с международными платежами.Кроме того, в первом полугодии реальная заработная плата выросла на 9,4%, а номинальная - на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют новые данные. Безработица в июле осталась на исторически низком уровне - 1,9 млн человек, или 2,4% рабочей силы.Ранее глава российского государства Владимир Путин отметил, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на всю мировую экономику.

https://1prime.ru/20240829/stal-851193499.html

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