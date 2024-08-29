https://1prime.ru/20240829/elektrichestvo-851207729.html

Кабмин выделит средства на электроснабжение новых регионов

Кабмин выделит средства на электроснабжение новых регионов - 29.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства на электроснабжение новых регионов

Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T16:07+0300

2024-08-29T16:07+0300

2024-08-29T16:07+0300

энергетика

россия

новые регионы

электроснабжение

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что кабмин выделит дополнительно более 2 миллиардов рублей на создание материально-технического резерва. Эти средства позволят оперативно реагировать на неисправности в системе электроснабжения, своевременно проводить её обслуживание и приобретать современные отечественные устройства и комплектующие. Благодаря этому жители новых регионов, а также промышленные и социальные объекты будут обеспечены электричеством.Мишустин в четверг проводит заседание правительства. На заседании премьер напомнил, что ранее кабмин направил около 6 миллиардов рублей на закупку электрооборудования и свыше 1 миллиарда рублей на восстановление распределительных сетей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://1prime.ru/20240829/neft-851204997.html

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россия, новые регионы, электроснабжение