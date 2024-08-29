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Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза

Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза - 29.08.2024, ПРАЙМ

Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза

Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2024 года сократила чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53% - до 992... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:59+0300

2024-08-29T10:59+0300

2024-08-29T10:59+0300

россия

группа эталон

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2024 года сократила чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53% - до 992 миллионов рублей, следует из сообщения компании. Консолидированная выручка компании за полгода при этом выросла на 71% - до 57,4 миллиарда рублей. "Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) до распределения стоимости приобретения активов (PPA) увеличилась в 2,1 раза и составила 14 миллиардов рублей, рентабельность по этому показателю достигла 24% (+4,4 процентных пункта год к году)", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, соотношении чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов сохраняется на уровне 2,4x. Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 93 миллиарда рублей, коэффициент покрытия проектного долга средствами на эскроу составил 1,3х. Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.

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россия, группа эталон