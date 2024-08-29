Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240829/etalon-851196379.html
Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза
Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза
Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2024 года сократила чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53% - до 992... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:59+0300
2024-08-29T10:59+0300
россия
группа эталон
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75234/43/752344300_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_c048972cefb32494335b613e5c10aefb.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2024 года сократила чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53% - до 992 миллионов рублей, следует из сообщения компании. Консолидированная выручка компании за полгода при этом выросла на 71% - до 57,4 миллиарда рублей. "Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) до распределения стоимости приобретения активов (PPA) увеличилась в 2,1 раза и составила 14 миллиардов рублей, рентабельность по этому показателю достигла 24% (+4,4 процентных пункта год к году)", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, соотношении чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов сохраняется на уровне 2,4x. Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 93 миллиарда рублей, коэффициент покрытия проектного долга средствами на эскроу составил 1,3х. Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/20240814/aktivy-850880198.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75234/43/752344300_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f40e7f82b179e444d8b3c2c2054b3bd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, группа эталон
РОССИЯ, группа Эталон
10:59 29.08.2024
 
Девелопер "Эталон" сократил убыток более чем в два раза

Девелопер "Эталон" в первом полугодии сократил убыток на 53 процента

ГК "Эталон" купила права на строительство 680 тыс кв м жилья в Петербурге
ГК Эталон купила права на строительство 680 тыс кв м жилья в Петербурге
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2024 года сократила чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53% - до 992 миллионов рублей, следует из сообщения компании.
Консолидированная выручка компании за полгода при этом выросла на 71% - до 57,4 миллиарда рублей.
"Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) до распределения стоимости приобретения активов (PPA) увеличилась в 2,1 раза и составила 14 миллиардов рублей, рентабельность по этому показателю достигла 24% (+4,4 процентных пункта год к году)", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, соотношении чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов сохраняется на уровне 2,4x. Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 93 миллиарда рублей, коэффициент покрытия проектного долга средствами на эскроу составил 1,3х.
Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
"Эталон" разместил свои цифровые активы на платформе "Сбера"
14 августа, 14:28
 
РОССИЯгруппа Эталон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала