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В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе
В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе
Восприятие России и гуманитарного сотрудничества с ней в Европе меняется в лучшую сторону, заявил агентству РИА Новости заместитель главы Россотрудничества... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T07:34+0300
2024-08-29T07:34+0300
2024-08-29T07:34+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Восприятие России и гуманитарного сотрудничества с ней в Европе меняется в лучшую сторону, заявил агентству РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов в ходе Международного муниципального форума БРИКС.Он добавил, что европейские страны постепенно уходят от полного неприятия российской стороны. В этой связи Шевцов привел в пример Германию, университеты которой готовы к участию в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать.Более того, замглавы Россотрудничества заявил, что в Европе происходит переосмысление украинского кризиса.
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россия, европа, украина, россотрудничество
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Россотрудничество
В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе
Замглавы Россотрудничества: в Европе меняется взгляд на РФ и украинский кризис
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Восприятие России и гуманитарного сотрудничества с ней в Европе меняется в лучшую сторону, заявил агентству РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов в ходе Международного муниципального форума БРИКС.
Он добавил, что европейские страны постепенно уходят от полного неприятия российской стороны. В этой связи Шевцов привел в пример Германию, университеты которой готовы к участию в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать.
Более того, замглавы Россотрудничества заявил, что в Европе происходит переосмысление украинского кризиса.
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