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В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе

В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Россотрудничестве раскрыли, как меняется вгляд на Россию в Европе

Восприятие России и гуманитарного сотрудничества с ней в Европе меняется в лучшую сторону, заявил агентству РИА Новости заместитель главы Россотрудничества... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T07:34+0300

2024-08-29T07:34+0300

2024-08-29T07:34+0300

россия

европа

украина

россотрудничество

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Восприятие России и гуманитарного сотрудничества с ней в Европе меняется в лучшую сторону, заявил агентству РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов в ходе Международного муниципального форума БРИКС.Он добавил, что европейские страны постепенно уходят от полного неприятия российской стороны. В этой связи Шевцов привел в пример Германию, университеты которой готовы к участию в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать.Более того, замглавы Россотрудничества заявил, что в Европе происходит переосмысление украинского кризиса.

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россия, европа, украина, россотрудничество