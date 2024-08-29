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ЦБ предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение 2025 года - 29.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение 2025 года
ЦБ предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение 2025 года - 29.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение 2025 года
Банк России в рисковом прогнозном сценарии предполагает, что в результате вероятного глобального кризиса и ухудшения отношений между США и Китаем цены на нефть... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:36+0300
2024-08-29T13:36+0300
банк россии
фнб
ликвидные активы
минфин рф
цены
сырье
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России в рисковом прогнозном сценарии предполагает, что в результате вероятного глобального кризиса и ухудшения отношений между США и Китаем цены на нефть упадут и придётся активного использовать ликвидную часть Фонда национального благосостояния) ФНБ, которая в течение следующего года окажется исчерпанной, говорится в опубликованном ЦБ проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". В разделе, где говорится о сценарии глобального кризиса, Банк России отмечает, что вероятный мировой кризис из-за высокого уровня учётных ставок и накопившихся дисбалансов на финансовых рынках может быть сопоставим по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. Кроме того, может начаться активная фаза "деглобализации" (фрагментации на торговые блоки), которая будет спровоцирована ухудшением отношений США и Китая. "На фоне значительного падения сырьевых цен при действующих параметрах бюджетного правила это приведет к активному использованию ликвидной части ФНБ для нейтрализации шока, что создает риски исчерпания средств ФНБ в течение 2025 года", - указывает ЦБ. "С учетом более низкого равновесия мировых цен на сырье потребуется трансформация бюджетного правила с постепенным переходом к базовой цене нефти на уровне 40 долларов США за баррель к 2027 году. Сокращение базовых нефтегазовых доходов вследствие снижения цены отсечения в правиле будет способствовать бюджетной консолидации – снижению расходов бюджета в относительном выражении", - также отмечается в проекте. По предварительным данным Минфина РФ, объем ФНБ на 1 августа составил 12,278 триллиона рублей, а объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) - эквивалент 4,665 триллиона рублей (2,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год).
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фнб, ликвидные активы, минфин рф, цены, сырье
Банк России, ФНБ, ликвидные активы, Минфин РФ, цены, сырье
13:36 29.08.2024
 
ЦБ предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение 2025 года

ЦБ в одном из прогнозов видит риски исчерпания ликвидной части ФНБ в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России в рисковом прогнозном сценарии предполагает, что в результате вероятного глобального кризиса и ухудшения отношений между США и Китаем цены на нефть упадут и придётся активного использовать ликвидную часть Фонда национального благосостояния) ФНБ, которая в течение следующего года окажется исчерпанной, говорится в опубликованном ЦБ проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики".
В разделе, где говорится о сценарии глобального кризиса, Банк России отмечает, что вероятный мировой кризис из-за высокого уровня учётных ставок и накопившихся дисбалансов на финансовых рынках может быть сопоставим по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. Кроме того, может начаться активная фаза "деглобализации" (фрагментации на торговые блоки), которая будет спровоцирована ухудшением отношений США и Китая.
"На фоне значительного падения сырьевых цен при действующих параметрах бюджетного правила это приведет к активному использованию ликвидной части ФНБ для нейтрализации шока, что создает риски исчерпания средств ФНБ в течение 2025 года", - указывает ЦБ.
"С учетом более низкого равновесия мировых цен на сырье потребуется трансформация бюджетного правила с постепенным переходом к базовой цене нефти на уровне 40 долларов США за баррель к 2027 году. Сокращение базовых нефтегазовых доходов вследствие снижения цены отсечения в правиле будет способствовать бюджетной консолидации – снижению расходов бюджета в относительном выражении", - также отмечается в проекте.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
ЦБ допустил переход к активной "деглобализации" из-за США и Китая
13:14
По предварительным данным Минфина РФ, объем ФНБ на 1 августа составил 12,278 триллиона рублей, а объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) - эквивалент 4,665 триллиона рублей (2,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год).
 
Банк РоссииФНБликвидные активыМинфин РФценысырье
 
 
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