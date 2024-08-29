https://1prime.ru/20240829/fondovyy-rynok-851199196.html

Турецкий фондовый рынок после падения стал худшим в мире

Турецкий фондовый рынок после падения стал худшим в мире - 29.08.2024, ПРАЙМ

Турецкий фондовый рынок после падения стал худшим в мире

Фондовый рынок Турции показывают самую плохую за месяц динамику среди мировых рынков, следует из данных агентства Bloomberg. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:20+0300

2024-08-29T12:20+0300

2024-08-29T12:20+0300

экономика

турция

банк россии

биржевые торги

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Фондовый рынок Турции показывают самую плохую за месяц динамику среди мировых рынков, следует из данных агентства Bloomberg.Согласно изданию, индекс Borsa Istanbul 100 упал уже на 8,2 процента. Этот показатель падения стал самым сильым среди любого другого ключевого индекса в мире. Отмечается, что на этом фоне иностранные инвесторы ускорили вывод денег с биржи, а их туречкие коллеги находятся в недоумении и гадают, насколько сильно падение рынка скажется на экономике. Сообщается, что подобная динамика обусловлена сверхжесткой денежной кредитной политиков Центробанка, который сохраняет высокую ставку в 50 процентов, и ростом цен.По оценкам экспертов, влияние денежно-кредитной политики можно будет в полной мере оценить к концу третьего квартала, однако до того времени вернуть доверие к рынку будет трудно.

https://1prime.ru/20240828/moshenniki-851167043.html

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турция, банк россии, биржевые торги