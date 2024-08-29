https://1prime.ru/20240829/gaz-851208714.html

"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза

"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза

"Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комания также в два раза увеличила поставки... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:01+0300

2024-08-29T17:01+0300

2024-08-29T17:14+0300

энергетика

газпром

газ

китай

центральная азия

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комания также в два раза увеличила поставки в страны Центральной Азии, сообщил глава компании Алексей Миллер."Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера."Мы расширяем сотрудничество и со странами Центральной Азии. Потребление энергоресурсов в этих странах растет очень высокими темпами", - приводит пресс-служба компании слова Миллера."Это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза", - добавил глава "Газпрома".

https://1prime.ru/20240829/ekonomika-851208431.html

китай

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, газ, китай, центральная азия