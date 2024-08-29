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"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза
"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза
"Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комания также в два раза увеличила поставки... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:01+0300
2024-08-29T17:01+0300
2024-08-29T17:14+0300
энергетика
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комания также в два раза увеличила поставки в страны Центральной Азии, сообщил глава компании Алексей Миллер."Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера."Мы расширяем сотрудничество и со странами Центральной Азии. Потребление энергоресурсов в этих странах растет очень высокими темпами", - приводит пресс-служба компании слова Миллера."Это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза", - добавил глава "Газпрома".
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газпром, газ, китай, центральная азия
Энергетика, Газпром, Газ, КИТАЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
"Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Центральную Азию в 2 раза
Миллер: "Газпром" за 8 месяцев нарастил поставки газа в Китай на 37%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комания также в два раза увеличила поставки в страны Центральной Азии, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.
"Мы расширяем сотрудничество и со странами Центральной Азии. Потребление энергоресурсов в этих странах растет очень высокими темпами", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.
"Это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза", - добавил глава "Газпрома".
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