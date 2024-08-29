https://1prime.ru/20240829/gaz-851213340.html

Посол РФ в Вене раскрыл, чем грозит Европе отказ от российского газа

Посол РФ в Вене раскрыл, чем грозит Европе отказ от российского газа - 29.08.2024, ПРАЙМ

Посол РФ в Вене раскрыл, чем грозит Европе отказ от российского газа

Отказ от российского газа грозит для Европы обернуться деиндустриализацией, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T20:22+0300

2024-08-29T20:22+0300

2024-08-29T20:22+0300

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ВЕНА, 29 авг - ПРАЙМ. Отказ от российского газа грозит для Европы обернуться деиндустриализацией, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "По некоторым оценкам, общий ущерб ЕС в связи с отказом от российского газа уже превышает 1,5 триллиона долларов США. Энергокризис и политика декарбонизации рискуют вскоре обернуться деиндустриализацией для Европы. Австрия здесь не является исключением", - отметил посол в своей статье "Полный провал санкционной агрессии" для австрийского онлайн-издания NachDenkSeiten. Дипломат сообщил, что уже больше года производственный сектор теряет прибыль каждый месяц по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция продолжается. Он также отметил, что, по предварительным оценкам, в марте 2024 года оборот в промышленности и строительстве был на 17,2% меньше, чем в том же месяце прошлого года."Главными выгодоприобретателями от этой ситуации, несомненно, являются США. Они умело разыгрывают "солидарность" европейцев в своих интересах, наживаясь не только на многомиллиардных оружейных контрактах, но и на продаже своим "союзникам" сжиженного природного газа по завышенным ценам (с общей выручкой 53 миллиарда евро на настоящее время)", - подчеркнул посол. Он добавил, что высокие цены на энергетику, в свою очередь, стимулируют процесс переноса производственных площадок из неконкурентоспособной Европы в США и третьи страны. Ссылаясь на экспертов, он отметил, что существующие геополитические риски могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители в ЕС, а также ускорить дальнейшее подорожание продуктов питания. "Это повышение цен австрийский потребитель может прочувствовать уже сейчас, при посещении продуктовых магазинов. Например, в декабре 2023 года килограмм картофеля в Австрии стоил на 46% дороже, чем годом ранее, литр подсолнечного масла - на 99%, а килограмм муки - на 88%, – вот сухие факты", - перечислил Любинский. Он подчеркнул, что существенный рост цен обусловлен ограничениями, введёнными ЕС в отношении российского сельского хозяйства и производства удобрений. Кроме того, санкции в сфере транспорта, страхования и финансов привели к снижению российского экспорта в страны Европы.

https://1prime.ru/20240829/gaz-851210834.html

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