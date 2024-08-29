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В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей над ними опасности

В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей над ними опасности - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей над ними опасности

Покинувшим Россию людям грозит опасность, предупредил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T08:32+0300

2024-08-29T08:32+0300

2024-08-29T09:25+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – ПРАЙМ. Покинувшим Россию людям грозит опасность, предупредил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет.Парламентарий заявил, что каждый человек, который уехал за границу, может повторить участь создателя Telegram Павла Дурова. По словам Шеремета, россияне всегда будут разменной монетой в руках западных государств."Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира", - заявил депутат агентству РИА Новости. Кроме того, он добавил, что политическое преследование и позднее арест во Франции Дурова в очередной раз продемонстрировало избирательность "палочной демократии на Западе". Ранее французский адвокат по уголовным делам Антони Бем заявил, что задержанию Дурова в аэропорту Парижа, скорее всего, предшествовали длительное полицейское расследование и слежка. По его словам, следователи долгое время следили за бизнесменом, так как он летел в Париж на частном самолете, а получить информацию о пассажирах там намного сложнее, чем в обычных аэропортах.

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россия, павел дуров, telegram