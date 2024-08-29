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В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ
В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ - 29.08.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ
"Газпром" запустил в работу четвертую технологическую линию на Амурском газоперерабатывающем заводе, сообщил глава компании Алексей Миллер. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:18+0300
2024-08-29T17:18+0300
энергетика
миллер
амурский гпз
газпром
нефтяная отрасль
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" запустил в работу четвертую технологическую линию на Амурском газоперерабатывающем заводе, сообщил глава компании Алексей Миллер. "На Амурском газоперерабатывающем заводе мы уже запустили в работу четвертую технологическую линию", - сказал он на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Миллер также отметил, что "Газпром" продолжает строительство газоперерабатывающих мощностей в Усть-Луге - работа ведется строго по графику.
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миллер, амурский гпз, газпром, нефтяная отрасль
Энергетика, МИЛЛЕР, Амурский ГПЗ, Газпром, нефтяная отрасль
17:18 29.08.2024
 
В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ

Миллер: "Газпром" запустил четвертую технологическую линию на Амурском ГПЗ

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" запустил в работу четвертую технологическую линию на Амурском газоперерабатывающем заводе, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"На Амурском газоперерабатывающем заводе мы уже запустили в работу четвертую технологическую линию", - сказал он на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Миллер также отметил, что "Газпром" продолжает строительство газоперерабатывающих мощностей в Усть-Луге - работа ведется строго по графику.
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ЭнергетикаМИЛЛЕРАмурский ГПЗГазпромнефтяная отрасль
 
 
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