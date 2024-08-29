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В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ

В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ - 29.08.2024, ПРАЙМ

В "Газпроме" рассказали о запуске четвертой линии на Амурском ГПЗ

"Газпром" запустил в работу четвертую технологическую линию на Амурском газоперерабатывающем заводе, сообщил глава компании Алексей Миллер. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:18+0300

2024-08-29T17:18+0300

2024-08-29T17:18+0300

энергетика

миллер

амурский гпз

газпром

нефтяная отрасль

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" запустил в работу четвертую технологическую линию на Амурском газоперерабатывающем заводе, сообщил глава компании Алексей Миллер. "На Амурском газоперерабатывающем заводе мы уже запустили в работу четвертую технологическую линию", - сказал он на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Миллер также отметил, что "Газпром" продолжает строительство газоперерабатывающих мощностей в Усть-Луге - работа ведется строго по графику.

https://1prime.ru/20240829/gaz-851208714.html

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миллер, амурский гпз, газпром, нефтяная отрасль