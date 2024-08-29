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В IATA рассказали об увеличении объема пассажирских авиаперевозок в мире

В IATA рассказали об увеличении объема пассажирских авиаперевозок в мире - 29.08.2024, ПРАЙМ

В IATA рассказали об увеличении объема пассажирских авиаперевозок в мире

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:11+0300

2024-08-29T13:11+0300

2024-08-29T13:12+0300

перевозки пассажиров

пассажирские самолеты

iata

международные авиарейсы

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Объем международных пассажирских авиаперевозок в июле вырос на 10,1% год к году, внутренних - на 4,8%. С начала года объем мировых пассажирских перевозок увеличился на 12,6%, в том числе международных - на 16,3%, внутренних - на 7,1%. Согласно данным IATA, в июле самый сильный рост объема мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+12%). Заметный рост зафиксирован также в Латинской Америке (+7,5%), в Европе (+7,2%) и в Африке (+6,6%). Более слабый рост наблюдался на Ближнем Востоке (+6,1%) и в Северной Америке (+4,9%). "Июль стал еще одним месяцем, который принес позитивные результаты. Действительно, спрос на пассажирские перевозки достиг рекордно высоких показателей как для отрасли, так и по отношению всем регионам, за исключением Африки, несмотря на значительные сбои IT-системы CrowdStrike", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).

https://1prime.ru/20240829/pribyl-851198516.html

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перевозки пассажиров, пассажирские самолеты, iata, международные авиарейсы