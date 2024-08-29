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В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики" - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики"
В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики" - 29.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики"
Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:58+0300
2024-08-29T13:58+0300
банк россии
россия
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России. "Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ. При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.
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россия, банк россии, инфляция
Банк России, РОССИЯ, Банк России, инфляция
13:58 29.08.2024
 
В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики"

ЦБ: инфляция в России оказалась невосприимчивой к шокам мировой экономики

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России.
"Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ.
При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
ЦБ оценил сроки снижения целевого уровня инфляции в России
12:11
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россииинфляция
 
 
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