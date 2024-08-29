https://1prime.ru/20240829/inflyatsiya-851202829.html

В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики"

В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики" - 29.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на "шоки мировой экономики"

Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно,... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:58+0300

2024-08-29T13:58+0300

2024-08-29T13:58+0300

банк россии

россия

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России. "Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ. При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20240829/tsb-851198656.html

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россия, банк россии, инфляция