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Банки России предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Банки России предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке
Банки России предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке - 29.08.2024, ПРАЙМ
Банки России предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке
Ассоциация банков России (АБР) обратилась в правительство и ЦБ РФ с предложениями о корректировке порядка предоставления субсидий по государственным ипотечным... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:32+0300
2024-08-29T14:32+0300
банк россии
банки
россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) обратилась в правительство и ЦБ РФ с предложениями о корректировке порядка предоставления субсидий по государственным ипотечным программам, сообщает ассоциация. "Банки предлагают подтверждать полную оплату цены по договору ипотеки через контроль даты перевода денежных средств на счет эскроу, а также не распространять требования о полной оплате на договоры, предусматривающие внесение части средств работодателем, либо использование материнского капитала, жилищных сертификатов", - сообщает АБР. Ассоциация поясняет, что предложения о корректировке обусловлены введением новых условий льготных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Ипотека для ИТ" и "Дальневосточная и Арктическая ипотека". Одним из условий для получения банком возмещения недополученных доходов по кредиту, согласно новым требованиям, является подтверждение полной оплаты по договору ипотеки на дату размещения средств на счете эскроу. "Зависимость получения субсидии от даты размещения средств на счете эскроу влечет для банков-участников программы прямые убытки на непрогнозируемый период после фактической даты платежа по кредитному договору с заемщиком", - подчеркивает ассоциация. При этом, как отмечает АБР, у банков нет возможности простимулировать предоставление заемщиком документа о зачислении средств на счет эскроу, в том числе путем увеличения процентной ставки, так как условия программы содержат закрытый перечень оснований для повышения процентной ставки. Введение неустойки за непредоставление выписки заемщиком не компенсирует кредитору недополученные доходы, обращает внимание ассоциация. При этом банки понимают, что зачастую заемщик не может повлиять на пополнение счета эскроу, если в сделке участвует оплата бюджетными и иными средствами третьих лиц, отмечает АБР. "Средний срок рассмотрения СФР заявления заемщика на выплату материнского капитала составляет 2-3 месяца, весь этот срок банки не будут получать субсидию по договорам ипотеки", - отмечается в сообщении.
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банки, россия, льготная ипотека
Банк России, Банки, РОССИЯ, льготная ипотека
14:32 29.08.2024
 
Банки России предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке

АБР просит кабмин и ЦБ скорректировать новые условия льготных ипотечных программ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) обратилась в правительство и ЦБ РФ с предложениями о корректировке порядка предоставления субсидий по государственным ипотечным программам, сообщает ассоциация.
"Банки предлагают подтверждать полную оплату цены по договору ипотеки через контроль даты перевода денежных средств на счет эскроу, а также не распространять требования о полной оплате на договоры, предусматривающие внесение части средств работодателем, либо использование материнского капитала, жилищных сертификатов", - сообщает АБР.
Ассоциация поясняет, что предложения о корректировке обусловлены введением новых условий льготных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Ипотека для ИТ" и "Дальневосточная и Арктическая ипотека". Одним из условий для получения банком возмещения недополученных доходов по кредиту, согласно новым требованиям, является подтверждение полной оплаты по договору ипотеки на дату размещения средств на счете эскроу.
"Зависимость получения субсидии от даты размещения средств на счете эскроу влечет для банков-участников программы прямые убытки на непрогнозируемый период после фактической даты платежа по кредитному договору с заемщиком", - подчеркивает ассоциация.
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При этом, как отмечает АБР, у банков нет возможности простимулировать предоставление заемщиком документа о зачислении средств на счет эскроу, в том числе путем увеличения процентной ставки, так как условия программы содержат закрытый перечень оснований для повышения процентной ставки. Введение неустойки за непредоставление выписки заемщиком не компенсирует кредитору недополученные доходы, обращает внимание ассоциация.
При этом банки понимают, что зачастую заемщик не может повлиять на пополнение счета эскроу, если в сделке участвует оплата бюджетными и иными средствами третьих лиц, отмечает АБР. "Средний срок рассмотрения СФР заявления заемщика на выплату материнского капитала составляет 2-3 месяца, весь этот срок банки не будут получать субсидию по договорам ипотеки", - отмечается в сообщении.
 
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