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Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16
Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16 - 29.08.2024, ПРАЙМ
Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил о потере истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T21:01+0300
2024-08-29T21:01+0300
2024-08-29T22:18+0300
вооружения
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МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил о потере истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия.Ранее, в четверг, газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что на Украине разбился один из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной аварии, по информации издания, стала ошибка пилота.Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о потере одного из боевых лётчиков, проходивших обучение на F-16. Согласно некрологу, Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.Во время воздушного боя самолёты F-16 доказали свою эффективность, сбив четыре крылатые ракеты бортовым вооружением. Однако во время захода на следующую цель связь с одним из самолётов была потеряна. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, а лётчик погиб.По информации генштаба, для выяснения причин крушения назначена специальная комиссия министерства обороны Украины, которая работает в районе падения самолета. Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что днем ранее ВСУ применили истребители F-16 во время ударов ВС России, якобы самолетом сбивали ими ракеты и дроны. Зеленский тогда же вновь пожаловался, что помощи Запада мало. О прибытии истребителей F-16 на Украину Зеленский сообщал 4 августа.
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f-16, украина, генштаб
Вооружения, F-16, УКРАИНА, Генштаб
Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16
Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил о потере истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия.
Ранее, в четверг, газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что на Украине разбился один из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной аварии, по информации издания, стала ошибка пилота.
Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о потере одного из боевых лётчиков, проходивших обучение на F-16. Согласно некрологу, Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Во время воздушного боя самолёты F-16 доказали свою эффективность, сбив четыре крылатые ракеты бортовым вооружением. Однако во время захода на следующую цель связь с одним из самолётов была потеряна. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, а лётчик погиб.
Стало известно о крушении первого F-16 на Украине
По информации генштаба, для выяснения причин крушения назначена специальная комиссия министерства обороны Украины, которая работает в районе падения самолета.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что днем ранее ВСУ применили истребители F-16 во время ударов ВС России, якобы самолетом сбивали ими ракеты и дроны. Зеленский тогда же вновь пожаловался, что помощи Запада мало. О прибытии истребителей F-16 на Украину Зеленский сообщал 4 августа.