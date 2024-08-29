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Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale - 29.08.2024, ПРАЙМ
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale
Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона заключили договор о покупке 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T21:37+0300
2024-08-29T21:38+0300
франция
сербия
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БЕЛГРАД, 29 авг – ПРАЙМ. Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона заключили договор о покупке 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в четверг сербский президент Александр Вучич торжественно встретил Эммануэля Макрона перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После этого начались переговоры глав государств и делегаций. Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько соглашений. Как заявил Александр Вучич, визит Эммануэля Макрона имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии".В присутствии глав государств и членов правительств министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя самолетов Rafale Эрик Трапие подписали договор о приобретении этих самолетов и сопутствующего оборудования и услуг. Стоимость контракта не разглашается.Александр Вучич сообщил, что планирует обсудить с президентом Франции возможность приобретения Сербией 12 истребителей Rafale. По его словам, переговоры о закупке военных самолётов продолжаются. При этом вопрос не столько в цене, сколько в гарантиях, на которых настаивает французская сторона.Ранее Александр Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" фактически превращают Rafale в бомбардировщик. По словам сербского лидера, Rafale является одним из трёх самых мощных истребителей в мире. Весной Вучич сообщил, что Сербия приобрела во Франции 22 радиолокационные станции GM-400. Ранее страна закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолёты H-145M.
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франция, сербия
ФРАНЦИЯ, СЕРБИЯ
21:37 29.08.2024 (обновлено: 21:38 29.08.2024)
 
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale

Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 истребителей Rafale

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© flickr.com / graneits
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БЕЛГРАД, 29 авг – ПРАЙМ. Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона заключили договор о покупке 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в четверг сербский президент Александр Вучич торжественно встретил Эммануэля Макрона перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После этого начались переговоры глав государств и делегаций. Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько соглашений. Как заявил Александр Вучич, визит Эммануэля Макрона имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии".
В присутствии глав государств и членов правительств министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя самолетов Rafale Эрик Трапие подписали договор о приобретении этих самолетов и сопутствующего оборудования и услуг. Стоимость контракта не разглашается.
Президент Сербии Александр Вучич
Сербия продолжает переговоры с Францией о покупке самолетов
Вчера, 22:22
Александр Вучич сообщил, что планирует обсудить с президентом Франции возможность приобретения Сербией 12 истребителей Rafale. По его словам, переговоры о закупке военных самолётов продолжаются. При этом вопрос не столько в цене, сколько в гарантиях, на которых настаивает французская сторона.
Ранее Александр Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" фактически превращают Rafale в бомбардировщик. По словам сербского лидера, Rafale является одним из трёх самых мощных истребителей в мире. Весной Вучич сообщил, что Сербия приобрела во Франции 22 радиолокационные станции GM-400. Ранее страна закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолёты H-145M.
 
ФРАНЦИЯСЕРБИЯ
 
 
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