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Вучич назвал причину покупки Сербией истребителей Rafale у Франции - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Вучич назвал причину покупки Сербией истребителей Rafale у Франции
Вучич назвал причину покупки Сербией истребителей Rafale у Франции - 29.08.2024, ПРАЙМ
Вучич назвал причину покупки Сербией истребителей Rafale у Франции
Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T23:46+0300
2024-08-29T23:46+0300
вооружения
александр вучич
франция
истребители
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БЕЛГРАД, 29 авг – ПРАЙМ. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию был подписан договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale на сумму 2,7 миллиарда евро, а также сопутствующего оборудования и услуг.Вучич отметил, что впервые в истории Сербии в стране появятся самолеты западного производства, и добавил, что столкнулся непониманием, почему Сербия закупила истребители именно у Франции, а не у России или Китая. Он подчеркнул, что при всем желании купить самолеты в РФ, нет возможности доставить их в Сербию.Ранее он указывал, что переговоры с компанией-производителем Rafale были сложными не из-за цены, а из-за того, что французская сторона требовала определенных гарантий, в частности обеспечение безопасности технологий. Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35 и три Ми-17. В декабре 2021 года в страну прибыли ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, 7 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 6 истребителей МиГ-29 и батарею "Панцирь-С1". Президент Вучич заявил, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но не может себе этого позволить.Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П.
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александр вучич, франция, истребители
Вооружения, Александр Вучич, ФРАНЦИЯ, истребители
23:46 29.08.2024
 
Вучич назвал причину покупки Сербией истребителей Rafale у Франции

Вучич: Сербия купила истребители Rafale при невозможности получить самолеты у РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 29 авг – ПРАЙМ. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию был подписан договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale на сумму 2,7 миллиарда евро, а также сопутствующего оборудования и услуг.
Вучич отметил, что впервые в истории Сербии в стране появятся самолеты западного производства, и добавил, что столкнулся непониманием, почему Сербия закупила истребители именно у Франции, а не у России или Китая. Он подчеркнул, что при всем желании купить самолеты в РФ, нет возможности доставить их в Сербию.
Ранее он указывал, что переговоры с компанией-производителем Rafale были сложными не из-за цены, а из-за того, что французская сторона требовала определенных гарантий, в частности обеспечение безопасности технологий.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale
Вчера, 21:37
Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35 и три Ми-17. В декабре 2021 года в страну прибыли ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, 7 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 6 истребителей МиГ-29 и батарею "Панцирь-С1". Президент Вучич заявил, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но не может себе этого позволить.
Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П.
 
ВооруженияАлександр ВучичФРАНЦИЯистребители
 
 
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