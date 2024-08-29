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Собственников жилья ждут важные изменения с 1 сентября

Собственников жилья ждут важные изменения с 1 сентября - 29.08.2024, ПРАЙМ

Собственников жилья ждут важные изменения с 1 сентября

С первого сентября собственники многоквартирных домов (МКД) при желании могут инициировать обследование технического состояния дома и на основании результатов... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T02:02+0300

2024-08-29T02:02+0300

2024-08-29T02:02+0300

жилье

капремонт

юрист

эксклюзив

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. С первого сентября собственники многоквартирных домов (МКД) при желании могут инициировать обследование технического состояния дома и на основании результатов повлиять на сроки капремонта. Об этом рассказал агентству "Прайм" Евгений Корнеев, ведущий юрист Евразийской юридической службы. По его словам, решение проверить за свой счет техническое состояние дома будет принимать общее собрание собственников, в котором должны участвовать минимум две трети жителей. Собрание также установит порядок информирования собственников о результатах обследования и дальнейшего направления результатов в исполнительный орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы капремонта.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОбследование оценит состояние чердака, кровли, лифтов, фасада, лестничных холлов, а также инженерных систем. “Обследование выгодно жителям: оно позволит сдвинуть сроки капремонта и избежать ненужных работ”, - комментирует юрист.Также с сентября нормы ЖК конкретизируют лиц, которые могут проводить ремонт общего имущества. До этого момента он проводился по договору об оказании услуг и/или выполнении работ. При этом исполнителями могли быть и бригады, не состоящие в саморегулируемой организации (СРО).Теперь к ремонту допускаются только индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся членами СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Вести работы они будут по договору строительного подряда.Также вводится обязательный строительный контроль за капремонтом, который будет проводить уполномоченный орган (по решению субъекта РФ) либо подведомственное ему учреждение. Отказаться от строительного контроля смогут только собственники жилья, чьи средства на капремонт сформированы на спецсчете.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жилье, капремонт, юрист, эксклюзив