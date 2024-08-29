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Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин
Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин - 29.08.2024, ПРАЙМ
Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин
Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил заместитель... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:03+0300
2024-08-29T16:28+0300
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году. Он отметил, что в проинфляционном сценарии это повышение не так очевидно с точки зрения средних уровней. Даже базовый сценарий, как вам известно, не исключает возможности повышения ставки до 20% к концу года. Однако это не является предопределённым решением, и мы будем оценивать целесообразность такого шага.Он также отметил, что совет директоров будет рассматривать необходимость дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это значит, что решение о повышении на следующем заседании не является предопределённым и будет зависеть от поступающей информации. Кроме того, по его словам, с момента предыдущего заседания 26 июля общий баланс аргументов в пользу повышения и сохранения ставки существенно не изменился.
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Банк России, РОССИЯ, Банк России, ставка Банка России
16:03 29.08.2024 (обновлено: 16:28 29.08.2024)
 
Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин

Заботкин: сценарий ЦБ не исключает роста ключевой ставки до 20% к концу года

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.
Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году.
Он отметил, что в проинфляционном сценарии это повышение не так очевидно с точки зрения средних уровней. Даже базовый сценарий, как вам известно, не исключает возможности повышения ставки до 20% к концу года. Однако это не является предопределённым решением, и мы будем оценивать целесообразность такого шага.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Рост совокупного объема портфелей НПФ и СФР превысил семь триллионов рублей
15:57
Он также отметил, что совет директоров будет рассматривать необходимость дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это значит, что решение о повышении на следующем заседании не является предопределённым и будет зависеть от поступающей информации.
Кроме того, по его словам, с момента предыдущего заседания 26 июля общий баланс аргументов в пользу повышения и сохранения ставки существенно не изменился.
 
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