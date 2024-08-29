https://1prime.ru/20240829/klyuchevaya-stavka-851207502.html

Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин

Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин - 29.08.2024, ПРАЙМ

Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин

Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил заместитель... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T16:03+0300

2024-08-29T16:03+0300

2024-08-29T16:28+0300

банк россии

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ставка банка россии

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году. Он отметил, что в проинфляционном сценарии это повышение не так очевидно с точки зрения средних уровней. Даже базовый сценарий, как вам известно, не исключает возможности повышения ставки до 20% к концу года. Однако это не является предопределённым решением, и мы будем оценивать целесообразность такого шага.Он также отметил, что совет директоров будет рассматривать необходимость дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это значит, что решение о повышении на следующем заседании не является предопределённым и будет зависеть от поступающей информации. Кроме того, по его словам, с момента предыдущего заседания 26 июля общий баланс аргументов в пользу повышения и сохранения ставки существенно не изменился.

https://1prime.ru/20240829/rost-851207356.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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